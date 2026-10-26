Sabotagem ou brincadeira? Veja o que fizeram a um carregador ultrarrápido da BYD

Depois de, no início deste mês, terem surgido relatos de crianças a utilizarem carregadores da BYD como baloiço, surgem imagens de uma estação de Flash Charging com os dois conectores unidos por uma corrente metálica, impedindo a sua utilização normal.

Com os conectores presos entre si, a inserção de um deles num automóvel faria com que o outro embatesse no veículo, podendo atingir e danificar a carroçaria. Segundo o CarNewsChina, que avançou informação sobre o caso, a estação não parece ter estado fora de serviço, uma vez que ambos os conectores apresentam uma luz verde, que indica que estão prontos para ligar e carregar, o ecrã parece estar a funcionar com normalidade e o equipamento não está cercado.

Autor ainda é desconhecido

Até ao momento, ninguém assumiu a responsabilidade e a BYD ainda não comentou este caso em concreto. Alguns utilizadores das redes sociais chinesas acusam fabricantes rivais, uma hipótese que o CarNewsChina considera pouco plausível e que poderia tornar-se um pesadelo de relações públicas. O mesmo meio entende que os responsáveis mais prováveis serão operadores individuais de carregamento rápido de pequena escala, que poderão sentir-se ameaçados pela aposta mais recente da BYD no carregamento.

Uma parte significativa da rede de carregamento chinesa funciona num modelo de franquia, em que o franquiado fornece o terreno e a energia, enquanto o franquiador disponibiliza o equipamento e os serviços na nuvem.

Neste cenário, as margens de lucro do carregamento rápido em corrente contínua são muito reduzidas: fora das grandes cidades, o preço por kWh ronda 1 a 1,5 yuan (o equivalente a 0,13 a 0,20 euros), mesmo nos períodos de preço de pico da eletricidade. Por isso, de modo a aumentar as receitas, os operadores têm recorrido à publicidade nas aplicações e a “seguros de carregamento pontual”.

O Flash Charger da BYD não acelera o carregamento de veículos mais antigos ou de outras marcas, mas alguns condutores podem, ainda assim, preferi-lo pela facilidade de utilização percebida e por estar “na moda”, na perspetiva dos condutores.

BYD promete melhor gestão e combate à ocupação indevida

Numa publicação de perguntas e respostas dirigida aos utilizadores no WeChat, a BYD comprometeu-se a melhorar a experiência de Flash Charging, reforçando a gestão da rede e combatendo as utilizações indevidas. A marca deu ênfase à prevenção da ocupação dos lugares de carregamento por veículos de combustão ou que não estejam a carregar, tendo prometido evitar o “ICEing”, termo que designa a ocupação destes lugares por veículos de combustão.

A fabricante recomendou ainda que os utilizadores recorram à polícia de trânsito local para a remoção dos veículos infratores. Para isso, é possível denunciar estacionamentos ilegais através da aplicação oficial “Traffic Police 12123”, sendo que os condutores infratores recebem primeiro lembretes amigáveis por mensagem de texto, antes de serem aplicadas multas.

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