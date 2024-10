Sabia que os pneus do Cybercab da Tesla são feitos em Portugal?

O Tesla Cybercab foi revelado oficialmente. O prometido robotáxi não possui volante ou pedais e Elon Musk afirmou que entrará em produção antes de 2027. Apesar da simplicidade, reinam as linhas elegantes, num dourado que chega até aos pneus. Sim, estes foram fabricados em Famalicão!

Robotáxi rola em pneus feitos em Lousado

A Tesla revelou oficialmente o tão aguardado Cybercab durante um evento em Los Angeles. Inspirado no design do Cybertruck, o Cybercab tem uma aparência futurista, destacada por barras de luz LED na dianteira e traseira, e portas do tipo borboleta, características que chamaram a atenção dos participantes.

O evento decorreu no estúdio da Warner Bros e o homem forte da Tesla chegou a bordo de um Cybercab, que não tem volante nem pedais, anunciando que "há mais 20" de onde aquele saiu.

Um dos pormenores que se destaca são as suas rodas douradas - não só a jante, mas toda a lateral do pneu. Este projeto saiu da fábrica de Lousado da Continental, em Vila Nova de Famalicão.

O que tem de especial este pneu?

Em abono da verdade, é um pneu "normal" que recebe, na etapa final, a parede dourada. Contudo, os pneus usados nos elétricos da Tesla têm algumas características especiais que os diferenciam dos pneus convencionais, otimizando o desempenho e a eficiência dos veículos elétricos (VE).

Aqui estão os principais aspetos que tornam os pneus da Tesla únicos:

Baixo ruído: os carros elétricos, como os Tesla, são muito mais silenciosos do que veículos com motores a combustão. Para manter o conforto acústico, os pneus usados nos Teslas geralmente possuem tecnologias de redução de ruído, como camadas de espuma interna que ajudam a absorver o som gerado pelo contacto do pneu com o asfalto. Eficiência energética: os pneus para Tesla são projetados para minimizar a resistência ao rolamento, o que ajuda a maximizar a autonomia da bateria. Pneus de baixa resistência ao rolamento permitem que o carro use menos energia para se mover, o que é crucial para manter uma alta eficiência e aumentar a autonomia entre as recargas. Alta aderência e performance: Mesmo com foco em eficiência, os pneus dos Teslas são também desenvolvidos para oferecer excelente aderência e tração. Isso é especialmente importante devido à aceleração instantânea dos motores elétricos, que podem gerar muito binário desde o início. Desgaste uniforme: Como carros elétricos são geralmente mais pesados do que carros a combustão, devido às baterias, os pneus precisam ser construídos para suportar este peso extra sem sofrer desgaste prematuro. Pneus para Tesla são reforçados para suportar a carga adicional e garantir um desgaste uniforme ao longo do tempo. Marcação específica: alguns pneus para Tesla vêm com marcações específicas, como o código “TO”, que indica que o pneu foi projetado em colaboração com a Tesla para garantir o desempenho ideal nos seus veículos. Estes pneus passam por testes rigorosos para atender às exigências do fabricante.

Estes fatores são cruciais no fabrico dos pneus e a fábrica da Continental, em Lousado, obedece rigorosamente aos critérios exigidos pela marca americana.