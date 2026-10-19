Sabia que a Michelin coloca chips nos pneus dos automóveis?

A eletrónica já faz parte de muitos componentes do automóvel, e os pneus não são exceção. A Michelin tem vindo a equipá-los com uma etiqueta RFID, que a própria marca apresenta como um pilar da mobilidade conectada e uma base para serviços assentes em dados, e a intenção passa por abranger os pneus para automóveis de passageiros, ligeiros de mercadorias, camiões e autocarros.

A tecnologia não é propriamente nova, pois o estudo que a National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) entregou ao Congresso dos Estados Unidos em 2019 cita fontes de 2017 segundo as quais cerca de 88% dos pneus novos de camião da marca já tinham RFID. Contudo, a intenção de a estender aos pneus de turismo volta a levantar dúvidas sobre privacidade.

Como funciona a etiqueta?

A solução é composta por um chip e uma antena protegidos por duas peças de borracha, que ficam curadas no interior do pneu, de onde a etiqueta não pode ser retirada. O chip guarda um identificador único de 96 bits, no formato SGTIN-96 do sistema GS1 EPC, que contém um prefixo da empresa, uma referência do artigo e um número de série, e que é bloqueado depois de programado pela fabricante.

Os dados associados a cada pneu são consultados, a partir desse identificador, num serviço na nuvem. Segundo a NHTSA, as etiquetas usadas em pneus não contêm o Número de Identificação do Pneu (em inglês, TIN), o número impresso na lateral, que é obtido numa base de dados a partir do identificador.

Segundo a Michelin, a indústria acordou ao nível da ISO o protocolo de comunicação, o formato do número de série, a definição das etiquetas e a sua fixação ao pneu, através das normas 20909, 20910, 20911 e 20912, publicadas em 2019 e 2020. A tecnologia adotada é a RAIN RFID, que é passiva, dispensa bateria e funciona em UHF. Segundo a marca, mais de 100 milhões de pneus já estão equipados com etiquetas deste tipo, sem esclarecer se são todos seus.

Por forma a facilitar o acesso aos dados entre fabricantes, existe ainda a Global Data Service Organization for Tires and Automotive Components (GDSO), uma organização que disponibiliza um serviço de informação capaz de obter, através de uma API padrão, os dados de cada identificador nas bases de dados da respetiva fabricante, com acesso público ou privado.

A etiqueta consegue rastrear o condutor?

Segundo o estudo da NHTSA, as etiquetas passivas são alimentadas pela energia das ondas de rádio emitidas pelo leitor e, nos pneus, o alcance nominal de leitura é inferior a cerca de 60 centímetros, porque a borracha atenua o sinal.

O mesmo estudo afirma que a leitura de uma etiqueta não dá acesso direto a dados pessoais do proprietário, sendo necessário recorrer a uma base de dados segura para obter mais informação, e que a identificação eletrónica não acrescenta risco face à matrícula e ao Número de Identificação do Veículo (em inglês, VIN), uma vez que a leitura de matrículas por câmaras é um cenário bem mais plausível para seguir veículos.

No entanto, o relatório reconhece que qualquer pessoa com o equipamento adequado consegue ler estas etiquetas. Importa referir que as suas medições refletem as etiquetas disponíveis em 2019, pelo que não é claro se se aplicam às gerações mais recentes.

O que a etiqueta não consegue mesmo fazer?

A etiqueta de identificação, permanente e legível com o pneu em movimento, ainda que a curta distância, não mede pressão nem temperatura, funções que cabem a sensores próprios.

Ainda assim, em 2012, a marca começou a equipar uma frota de autocarros de Londres com pneus nos quais leitores RFID portáteis permitiam obter dados como a pressão, a temperatura e o número de série.

Assim sendo, a etiqueta RFID da Michelin funciona essencialmente como um número de série eletrónico com identificador bloqueado, que permite acompanhar o pneu desde o fabrico até à reciclagem, e não como um dispositivo de localização. Contudo, fica no ar a questão relativa à eventual ligação entre o identificador e os dados de quem usa o pneu.

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