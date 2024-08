Sabe para que servem os pontos pretos no vidro do seu carro?

Todos os dias olha para este pequeno pormenor, mas possivelmente nunca se interrogou para o que serve. Mas, já reparou nos pontos pretos presentes nos vidros do seu carro? E para que servirão esses pontos? Será apenas por estética? Estes pontos, têm sim, uma função importante para a nossa segurança. Nós explicamos.

Não é por estética, há um significado e muito importante

Começando pela banda preta, que se chama «Frit» (ou «frisus») e é uma faixa de tinta cerâmica, impossível de retirar, que é inserida no vidro na sua produção (quando este é cozido).

Esta banda preta tem três funções: criar uma superfície mais rugosa para facilitar a ação da cola que fixa o vidro no lugar; tapar essa mesma cola para que não seja vista do lado de fora do carro e, por fim, proteger essa cola da ação dos raios UV (ultravioleta).

Esta última, é a mais importante, uma vez que a ação dos raios UV a longo prazo faz com que a cola usada para fixar o para-brisas comece a deteriorar-se. Pode, inclusive, fazer com que a cola deixe de cumprir a sua função.

Mas e os pontos pretos, servem para quê?

Os pontos pretos nos vidros não são colocados de forma aleatória: assumem um padrão, a que chamamos "meio-tom”. Ficam mais pequenos e distantes entre si, conforme se vão afastando da faixa preta, fazendo assim uma transição visual mais agradável entre a "Frit" e o vidro em si.

Contudo, a sua função não é meramente estética. Para moldar o vidro com a curvatura certa é necessário aquecê-lo, levando-o ao forno. Mas, a banda preta que contorna o vidro vai aquecer mais depressa que o resto do vidro, podendo levar a deformações e distorções óticas.

Os pontos pretos permitem, desta forma, também criar um gradiente térmico entre a "Frit" e o resto do vidro. Faz com que, além de reduzir essa distorção ótica, a tape.

Assim sendo, estes pontos pretos têm ainda uma terceira função, principalmente nos modelos mais recentes, em que também surgem atrás do espelho retrovisor. Nesse caso, o objetivo passa por oferecer mais alguma proteção contra os raios solares, principalmente porque aquela zona não é abrangida pelas palas para-sol.