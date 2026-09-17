Rússia, Ucrânia e Irão: gasolina custa menos em três países em guerra do que em Portugal?
Uma publicação nas redes sociais compara o preço da gasolina em Portugal com o de três países em guerra e sugere que algo não bate certo.
Circula no Facebook uma imagem que questiona se será Portugal a estar em guerra sem os portugueses saberem.
A questão é levantada a par de uma imagem que mostra a gasolina a custar mais em Portugal, um país em paz, do que na Rússia, na Ucrânia e no Irão, três países atualmente envolvidos em conflitos militares.
Segundo a publicação, no dia 11 de setembro, um litro de gasolina custava:
- 2,10 € em Portugal;
- 1,64 € na Ucrânia;
- 0,77 € na Rússia;
- 0,04 € no Irão.
Os números batem certo
Ao consultar o portal Global Petrol Prices, que compila preços de combustíveis a nível mundial, os valores para 14 de setembro são muito próximos: 2,070 € em Portugal, 1,712 € na Ucrânia, 0,766 € na Rússia e apenas 0,025 € no Irão.
Ou seja, a publicação não inventou os números, pois os preços estão corretos.
Mas por que motivo a gasolina é tão barata nestes países?
Há pelo menos quatro fatores que explicam a diferença, e nenhum deles tem que ver com estar ou não em guerra.
- São grandes produtores de petróleo
A Rússia é o terceiro maior produtor mundial de petróleo e o Irão ocupa o sexto lugar. Países produtores conseguem vender combustível barato no mercado interno, compensando com as receitas da exportação.
Uma vez que Portugal não produz petróleo, importa praticamente tudo e paga os preços do mercado internacional.
A Ucrânia também produz, mas em volume muito reduzido, insuficiente para as suas necessidades.
- Moedas desvalorizadas
O rublo russo e o rial iraniano estão fortemente desvalorizados face ao euro. Isto distorce a comparação quando os preços são convertidos, fazendo-os parecer ainda mais baixos do que realmente representam em poder de compra local.
- Impostos muito diferentes
Em Portugal, uma fatia considerável do preço na bomba é imposto. Em países como a Rússia e o Irão, o combustível é fortemente subsidiado pelo Estado, uma política com custos orçamentais elevados e que, no caso iraniano, já provocou protestos violentos quando o governo tentou reduzir os subsídios.
- O caso especial do Irão
O valor de 0,04 €/litro não se aplica a todos os iranianos, nem a todo o consumo. Segundo a Reuters, o Irão introduziu em setembro um sistema de preços por quotas.
Ou seja, o valor mais baixo aplica-se apenas a consumos superiores a 110 litros por mês, um limite acima do qual o preço sobe.
Ou seja...
A comparação que circula nas redes sociais não é falsa nos números, mas é enganosa na conclusão, conforme explicado até pelo Polígrafo.
O preço da gasolina não reflete se um país está em guerra ou em paz, dependendo especialmente de ser produtor de petróleo, da política fiscal e de subsídios do Estado, e da força (ou fraqueza) da sua moeda.
No nosso caso, Portugal paga mais, porque importa petróleo a preços internacionais e tributa fortemente os combustíveis.
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Historicamente, durante momentos em que houve aumentos dramáticos do preço de combustível, os cidadãos visados costumavam pegar fogo às bombas, durante a noite, numa forma legítima de protestar o agravamento feito pelo Estado com os impostos aos combustíveis. Não é uma ideia, é um facto histórico.
“forma legítima de protestar”… se fores dono dessa bomba e o teu fornecedor aumentar os preços tu não aumentas para não dar legitimidade aos protestantes…
No Irão parece ser ainda mais barato.
https ://youtube.com/shorts/ajMf7Aoud-s
Só espero que agora também comparem os ordenados. Lool
Que comparação ridicula XD