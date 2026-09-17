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Rússia, Ucrânia e Irão: gasolina custa menos em três países em guerra do que em Portugal?

· Motores/Energia 5 Comentários

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Autor: Ana Sofia Neto

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  1. Diogo F. says:
    17 de Setembro de 2026 às 08:39

    Historicamente, durante momentos em que houve aumentos dramáticos do preço de combustível, os cidadãos visados costumavam pegar fogo às bombas, durante a noite, numa forma legítima de protestar o agravamento feito pelo Estado com os impostos aos combustíveis. Não é uma ideia, é um facto histórico.

    Responder
    • jotabê says:
      17 de Setembro de 2026 às 09:59

      “forma legítima de protestar”… se fores dono dessa bomba e o teu fornecedor aumentar os preços tu não aumentas para não dar legitimidade aos protestantes…

      Responder
  2. Filipe says:
    17 de Setembro de 2026 às 08:41

    No Irão parece ser ainda mais barato.

    https ://youtube.com/shorts/ajMf7Aoud-s

    Responder
  3. JL says:
    17 de Setembro de 2026 às 09:15

    Só espero que agora também comparem os ordenados. Lool

    Responder
  4. Zacarias says:
    17 de Setembro de 2026 às 10:21

    Que comparação ridicula XD

    Responder

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