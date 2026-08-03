Rússia diz ter intercetado drone português Tekever AR3! Nunca tinham visto nada assim…

As autoridades russas afirmam ter intercetado um drone de reconhecimento Tekever AR3, desenvolvido pela empresa portuguesa Tekever, durante uma operação na região fronteiriça de Bryansk, junto à Ucrânia.

Segundo a informação divulgada por meios de comunicação russos, o aparelho foi apreendido praticamente intacto após ter sido neutralizado por uma unidade especializada em guerra antidrones.

De acordo com as informações divulgadas, o drone terá sofrido apenas danos no motor, mantendo em bom estado a restante estrutura e os sistemas eletrónicos. Os militares russos indicam que o equipamento será agora analisado para identificar as suas capacidades técnicas, os sensores utilizados e outros componentes considerados relevantes.

Embora Moscovo apresente este episódio como uma apreensão bem-sucedida de tecnologia ocidental, não existe, até ao momento, qualquer confirmação independente sobre as circunstâncias da operação ou sobre a origem específica da missão em que o UAV estaria envolvido.

Segundo o comandante da tripulação que interceptou o drone...

Um drone de reconhecimento inimigo entrou no nosso setor, apanhando-nos completamente de surpresa. Nunca tínhamos visto um equipamento com aquelas características. O veículo aéreo não tripulado (UAV) apresentava uma configuração de asas e cauda invulgar, o que dificultou a sua identificação. No entanto, quando chegámos ao local onde se despenhou, percebemos que se tratava de um drone de reconhecimento de fabrico português.

Tekever AR3: o UAS desenvolvido pela empresa portuguesa Tekever

O Tekever AR3 é um sistema aéreo não tripulado (UAS) de reconhecimento e vigilância desenvolvido pela empresa portuguesa Tekever. Trata-se de uma plataforma concebida para missões de inteligência, vigilância e aquisição de alvos (ISTAR), sendo utilizada tanto em operações marítimas como terrestres.

O drone pode ser lançado por catapulta ou, nas versões mais recentes, recorrer a capacidades de descolagem e aterragem vertical (VTOL), permitindo uma maior flexibilidade operacional. Ao longo dos últimos anos, o AR3 tem sido utilizado por diversos operadores internacionais e ganhou particular notoriedade pela sua utilização no conflito na Ucrânia.