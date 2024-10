Robotáxi da Tesla chega hoje! Como assistir à apresentação do aguardado Cybercab?

Após ter sido adiada, a chegada do robotáxi da Tesla está prevista para hoje, dia 10 - em Portugal, já será dia 11. Se os planos correrem conforme anunciados, o estúdio de cinema da Warner Bros será palco das novidades. Saiba onde pode acompanhar o evento.

Os carros autónomos estão em desenvolvimento, com os avanços a serem motivo de entusiasmo. Entretanto, o casamento destes veículos com as boleias já está a ser testado em algumas estradas, com especial foco nos Estados Unidos.

Depois da espera, a Tesla vai dar a conhecer a sua alternativa de robotáxi, hoje, dia 10 de outubro, no estúdio de cinema da Warner Bros - em Portugal, o evento acontece às 3h da madrugada do dia 11. O evento estava, inicialmente, previsto para agosto.

Chegada do Cybercab não tarda...

Embora não seja esperado que o veículo esteja, hoje, completamente operacional, os entusiastas da Tesla, bem como os seus investidores, aguardam um prototipo funcional e relativamente avançado.

De nome Cybercab, o robotáxi da Tesla será a tentativa de a empresa criar um veículo totalmente autónomo que funcione numa rede de partilha de boleias. Os proprietários poderão, também, disponibilizar os seus carros na rede para funcionar como táxis autónomos: uma "combinação de Airbnb e Uber".

Pelo que se sabe, contrariamente aos concorrentes Waymo, Cruise e Zoox, a automação da Tesla baseia-se em câmaras e Inteligência Artificial.

Segundo a Reuters, Elon Musk quer melhorar a tecnologia com rapidez suficiente para "quebrar" a indústria altamente regulamentada. Contudo, de acordo com a Wired, a Tesla não tem, ainda, uma licença autónoma na Califórnia e, alegadamente, não contactou os reguladores do estado para os testes.

De ressalvar que empresas como a Waymo têm milhares de quilómetros de estrada em testes dos seus veículos autónomos.

Para informações mais concretas, restará acompanhar o evento.

Onde ver a apresentação do Cybercab da Tesla?

Sem surpresas, a Tesla vai transmitir o evento por via do X. Aliás, a contagem decrescente já começou.

Acompanhe o evento