A XPENG é conhecida pelos seus carros elétricos, mas a estrela do próximo evento da marca tem dois braços e duas pernas.

A fabricante chinesa vai mostrar a versão mais recente do robô humanoide IRON no XPENG AI Day 2026, a 25 de novembro, em Guangzhou. Está prevista uma interação com o público em palco, antes de o robô começar a ser testado em algumas lojas da marca.

O que consegue fazer o IRON por conta própria?

Com cerca de 1,70 metros de altura, o IRON tem 21 graus de liberdade em cada mão. Na prática, são movimentos independentes que permitem à mão ajustar a forma como segura um objeto.

O robô está equipado com três chips Turing, desenvolvidos pela própria XPENG, e corre localmente o modelo de inteligência artificial que, segundo a empresa, lhe permite executar tarefas sem controlo remoto.

Em demonstrações recentes, o humanoide já mudou de idioma e respondeu a gestos como um aperto de mão. A XPENG promete mostrar novas capacidades no evento.

Um pormenor a observar será a reação do IRON quando alguém fizer um gesto inesperado ou mudar de posição a meio da interação. É aí que se percebe até que ponto o robô consegue adaptar os seus movimentos ao que está a acontecer à sua frente.

Das demonstrações em palco aos testes nas lojas

A XPENG prevê colocar as primeiras unidades produzidas em série em algumas das suas lojas no primeiro trimestre de 2027, em regime experimental.

Num espaço comercial, o IRON terá de lidar com pessoas que se aproximam de vários lados, fazem perguntas diferentes ou o interrompem a meio de uma tarefa.

É um passo que permitirá perceber se a interação que funciona em palco pode ter utilidade no atendimento ao público.

O evento também terá demonstrações do NGP, o sistema de assistência à condução da XPENG, e do robotáxi de nível 4, concebido para circular autonomamente dentro das condições para as quais foi preparado.

Da estrada à loja, é esta a aposta da marca na chamada IA física: usar sensores para interpretar o ambiente e tomar decisões que se traduzem em movimentos. Num carro, isso pode significar ajustar a trajetória. No IRON, pode ser algo tão simples, e tão difícil de acertar, como estender a mão no momento certo.