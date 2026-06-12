Roadster elétrico de luxo Denza da BYD surge em fuga de informação… são mais de 1.500 cv

A China começou por copiar. Depois aprendeu. Mais tarde igualou os melhores. Hoje, em muitos setores, já lidera. Na indústria automóvel, essa evolução é evidente. Marcas como a BYD não só rivalizam com os fabricantes europeus, como também estão a criar novas referências tecnológicas. Agora, a fabricante chinesa prepara mais um passo ambicioso: um roadster elétrico de luxo da Denza que poderá ultrapassar os 1.500 cv.

A BYD quer é desafios

A BYD está prestes a enfrentar diretamente as principais marcas de luxo europeias (e o melhor que a Tesla consegue fazer... ou diz que consegue!).

Antes do lançamento oficial, previsto para o próximo mês, novos detalhes revelam que o Denza Z contará com uma configuração de três motores elétricos, capaz de debitar uns impressionantes 1.528 cv de potência combinada.

BYD Denza Z chega à Europa em julho

Vimos pela primeira vez o roadster elétrico descapotável no Salão Automóvel de Pequim, em abril. Segundo a BYD, a chegada do Denza Z “marca um momento decisivo para a indústria automóvel global”.

Enquanto primeira marca automóvel premium do mundo focada exclusivamente em novas energias, a BYD acredita que a Denza conseguirá abrir caminho no segmento dos superdesportivos de luxo avaliados em milhões de euros, um mercado tradicionalmente dominado por fabricantes europeus como a Ferrari, a Lamborghini, a Porsche, a Mercedes-Benz e a Maserati.

Embora a BYD tenha afirmado que o Denza Z oferece um desempenho “arrasador”, com mais de 1.000 cv e capacidade para acelerar dos 0 aos 100 km/h em menos de dois segundos, não foram então revelados detalhes técnicos.

Três motores elétricos e mais de 1.500 cv

Na mais recente lista de veículos de novas energias aprovados para comercialização pelo Ministério da Indústria e Tecnologias de Informação da China (MIIT), foram divulgadas novas informações na quinta-feira.

Baseado na plataforma e3 da BYD, o Denza Z está equipado com três motores elétricos, um motor dianteiro com 670 cv (500 kW) e dois motores traseiros com 455 cv (340 kW) cada. Em conjunto, o sistema disponibiliza 1.582 cv (1.180 kW).

Dimensões próximas das referências europeias

O roadster elétrico de quatro lugares mede 4.780 mm de comprimento, 1.990 mm de largura e 1.350 mm de altura, contando com uma distância entre eixos de 2.780 mm. Em termos de dimensões, é ligeiramente maior do que o Porsche 911 e aproxima-se mais do tamanho do Mercedes-AMG GT Coupe.

Ainda assim, o Denza Z supera ambos em potência. O 911 Turbo S disponibiliza até 701 cv, enquanto o Mercedes-AMG GT Coupe oferece até 1.153 cv.

Velocidade máxima superior a 349 km/h

O superdesportivo elétrico da BYD consegue atingir uma velocidade máxima de 349 km/h e pesa 2.650 kg na versão de tejadilho rígido.

O Denza Z estará disponível com capota em lona e contará também com um pacote Track Edition orientado para utilização em circuito, equipado com um enorme aileron traseiro.

Bateria Blade e tecnologia Flash Charging

O modelo incorpora ainda a nova bateria Blade da BYD e o sistema de carregamento ultrarrápido Flash Charging. No entanto, a autonomia e as restantes especificações da bateria ainda não foram divulgadas.

Tendo em conta que o Denza Z9 GT oferece até 599 km de autonomia WLTP, é expectável que o Denza Z apresente um valor semelhante ou ligeiramente inferior, devido à sua orientação mais desportiva.

Tecnologia capaz de “dançar” e circular sobre três rodas

Tal como o Yangwang U9, o Denza Z utilizará o sistema inteligente de controlo da carroçaria Disus-M da BYD.

Esta tecnologia permite realizar movimentos invulgares, incluindo saltar, “dançar” e até circular apoiado apenas em três rodas.

Estreia global marcada para Goodwood

A BYD encontra-se atualmente a testar o Denza Z no circuito de Nürburgring antes da estreia mundial no Goodwood Festival of Speed, no Reino Unido, evento que decorrerá entre 9 e 12 de julho de 2026.

Antes da apresentação oficial, a versão Track Edition foi já vista a realizar testes intensivos em pista. Os preços deverão ser conhecidos em breve, mas tudo indica que o Denza Z será mais caro do que o Denza Z9 GT, cujo preço inicial é de 115.000 euros, incluindo IVA.

A grande questão é saber se o Denza Z conseguirá competir com modelos como o Mercedes-AMG GT e outros superdesportivos de luxo europeus.