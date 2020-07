Renault Zoe bate recorde de encomendas e vendas na Europa

A pandemia por COVID-19 tem tido um impacto muito negativo na economia. Por exemplo, no segmento automóvel, as vendas baixaram drasticamente e só agora se começa a sentir alguma retoma. Através de um comunicado, o Grupo Renault veio agora revelar que o Renault Zoe bateu recorde de encomendas e vendas na Europa.

Mais de 11 000 Renault ZOE foram encomendados, em junho, na Europa.

O (novo) Renault Zoe é um carro 100% elétrico e oferece 390 km de autonomia segundo o ciclo WLTP. O Zoe vem com um motor elétrico R135 de 100 kW de potência, o que equivale a cerca de 135 cavalos, e um binário de 245 Nm. Dos 0 aos 100 o novo Zoe precisa de apenas 10 segundos e está limitado aos 140 km/h.

No mês de maio de 2020, com o regresso da atividade comercial na maioria dos países europeus, o Grupo Renault registou um aumento de vendas do elétrico ZOE de 56%, quando comparado com o mesmo mês de 2019. O mês de junho veio confirmar e reforçar essa tendência com um novo recorde: o Grupo Renault recebeu, na Europa, 11 158 novas encomendas para o ZOE.

Em França, foram recebidas 7.050 encomendas de ZOE num só mês, com um crescimento de 355% relativamente a junho de 2019. No resto da Europa, o ritmo continua a acelerar, como, por exemplo, na Alemanha, onde as encomendas do ZOE cresceram 117%, para um total de 1 990 unidades.

Vendas do Renault Zoe disparam em Portugal

Em Portugal, o Renault ZOE representou quase 6% do total de vendas de automóveis de passageiros da marca, no mês de junho e, no final do primeiro semestre de 2020, as vendas de automóveis elétricos da marca registaram um crescimento de 11,8%, num contexto de mercado (passageiros + comerciais ligeiros) extremamente negativo (-48,2%).

A este desempenho nas encomendas adiciona-se, também, um recorde de vendas, com 10 944 (dados provisórios) Renault ZOE matriculados na Europa apenas num mês e um crescimento de 107% comparado com junho de 2019.

