Renault Twingo elétrico custa menos de 20 mil euros e já está entre os melhores do ano

O pequeno citadino elétrico da Renault, com preço inferior a 20.000 euros, está entre os sete finalistas do Carro Internacional do Ano 2027, o que garante à marca presença na final pelo sexto ano consecutivo.

O Renault Twingo E-Tech elétrico foi selecionado como um dos sete finalistas do prémio “Carro Internacional do Ano 2027“, numa escolha feita por um júri de 65 jornalistas de 25 países, que testou e avaliou um total de 43 automóveis. O vencedor será conhecido a 8 de janeiro de 2027, numa cerimónia que decorrerá no âmbito do Salão Automóvel de Bruxelas, na Bélgica. Com esta nomeação, a Renault garante um lugar na final pelo sexto ano consecutivo, depois de:

2022 : Megane E-Tech elétrico;

: Megane E-Tech elétrico; 2023 : Austral full hybrid E-Tech;

: Austral full hybrid E-Tech; 2024 : Scenic E-Tech elétrico (vencedor);

: Scenic E-Tech elétrico (vencedor); 2025 : Renault 5 E-Tech elétrico (vencedor juntamente com o Alpine A290);

: Renault 5 E-Tech elétrico (vencedor juntamente com o Alpine A290); 2026 : Renault 4 E-Tech elétrico;

: Renault 4 E-Tech elétrico; 2027: Renault Twingo E-Tech elétrico.

Um citadino compacto com argumentos de segmento superior

Com 3,79 metros de comprimento, o Twingo E-Tech elétrico apresenta uma carroçaria de cinco portas, dois bancos traseiros independentes que deslizam mais de 17 cm e um banco do passageiro dianteiro rebatível, que permite adaptar o interior às necessidades de cada utilizador.

A bagageira tem capacidade para 360 litros e um comprimento de carga que pode chegar aos dois metros, valores pouco habituais num automóvel urbano com estas dimensões.

Recentemente, a gama recebeu ainda o Twingobay, um teto panorâmico em vidro com 0,7 m2 de área que aumenta a luminosidade e a sensação de espaço no habitáculo.

No plano tecnológico, todas as versões incluem um ecrã duplo e um sistema multimédia conectado, enquanto a versão Techno acrescenta o OpenR Link com Google integrado, uma novidade no segmento A, que dá acesso a um planeador de percursos para automóveis elétricos e ao Gemini, o assistente conversacional do Google baseado em Inteligência Artificial. O modelo dispõe ainda de até 24 sistemas de assistência à condução e da função “One Pedal”, particularmente útil em ambiente urbano.

Autonomia de até 263 km e fabrico na Europa

Concebido para a utilização no dia-a-dia, o Renault Twingo E-Tech elétrico vem equipado com um motor de 60 kW (82 cv) e uma bateria LFP com 27,5 kWh de capacidade útil, para uma autonomia de até 263 km com base no ciclo WLTP. O carregador de 6,6 kW pode ser complementado por um “Advanced Charge Pack” com carregamento AC de 11 kW, carregamento rápido DC de 50 kW e funções bidirecionais V2L e V2G.

Com um preço inferior a 20.000 euros, excluindo subsídios, é fabricado na Europa, na fábrica de Novo Mesto, na Eslovénia.

O Renault Twingo E-Tech elétrico em boa companhia

A par do Twingo E-Tech elétrico, os outros finalistas do prémio “Carro Internacional do Ano 2027” são os seguintes:

BMW iX3;

Cupra Raval;

Hyundai Ioniq 3;

Volkswagen ID.Polo;

Volvo EX60.

Nas palavras da Renault, “o elevado nível desta competição demonstra o grau de reconhecimento alcançado pelo Renault Twingo E-Tech elétrico no mercado”.

Aliás, para Fabrice Cambolive, diretor-executivo da marca Renault, a empresa enfrentou e respondeu a um desafio “que muitos consideravam impossível: desenvolver um automóvel elétrico europeu atraente, tecnologicamente avançado e acessível por menos de 20.000 euros”.

Com o Twingo, do qual já foram vendidas quase 26.000 unidades, a Renault considera estar a mostrar que “é possível tornar a mobilidade elétrica mais acessível, sem comprometer o design, a tecnologia e o prazer de condução”.