Renault Trafic E-Tech eleita “Furgão Internacional do Ano 2027”

A nova Renault Trafic E-Tech Electric acaba de conquistar uma das distinções mais importantes do setor automóvel comercial. A quarta geração da carrinha elétrica da Renault foi eleita International Van of the Year 2027, numa decisão unânime do júri.

O anúncio foi feito durante a IAA Transportation 2026, em Hannover, na Alemanha, onde a nova Trafic E-Tech foi apresentada oficialmente. Os 26 elementos do júri atribuíram o primeiro lugar à proposta elétrica da Renault, que sucede assim a outros modelos distinguidos nos últimos anos.

A Stellantis ProOne Compact ficou em segundo lugar, enquanto a Farizon V7E e a Volkswagen Caddy Cargo partilharam o terceiro lugar. A lista de finalistas incluía ainda a Hyundai Staria Electric e a Maxus Deliver 7.

Renault Trafic E-Tech: uma carrinha pensada para a era elétrica

A nova Trafic E-Tech representa uma mudança significativa na estratégia da Renault para o mercado das carrinhas comerciais. O modelo foi desenvolvido de raiz como veículo elétrico e combina uma arquitetura de 800 volts com carregamento rápido e uma plataforma preparada para receber atualizações de software ao longo da vida do veículo.

De acordo com a Renault, a carrinha oferece mais de 470 km de autonomia, podendo atingir até 690 km em utilização urbana. No carregamento rápido, consegue recuperar até 280 km de autonomia em apenas 20 minutos.

Estas características procuram responder a uma das principais preocupações das empresas que utilizam veículos comerciais elétricos: reduzir os tempos de paragem e garantir que a carrinha pode cumprir vários dias de trabalho sem necessidade de carregamentos frequentes.

Tecnologia que pode evoluir com o tempo

Um dos elementos diferenciadores da Trafic E-Tech é a utilização de uma arquitetura Software Defined Vehicle (SDV).

Na prática, significa que vários sistemas do veículo podem evoluir através de atualizações de software, incluindo funcionalidades de segurança, assistência à condução e outros serviços. A Renault pretende assim transformar a carrinha num veículo mais facilmente atualizável durante o seu ciclo de vida.

A marca destaca ainda uma condução particularmente ágil para um veículo comercial. O diâmetro de viragem é de apenas 10,3 metros, permitindo uma manobrabilidade próxima da de um automóvel compacto e facilitando a utilização em ambientes urbanos.

O sexto prémio para a Renault

Esta é a sexta vez que a Renault conquista o prémio International Van of the Year.

A marca francesa já tinha vencido com a Master, em 1998 e 2025, e com a Kangoo, em 2012 e 2022. A Trafic volta agora a conquistar o troféu, exatamente 25 anos depois da anterior vitória do modelo, em 2002.

O prémio distingue anualmente a nova carrinha que mais se destaca em áreas como eficiência, segurança, inovação tecnológica, sustentabilidade e impacto ambiental no transporte de mercadorias.

Produzida na Europa

A nova Trafic E-Tech é produzida na fábrica da Renault em Sandouville, França, reforçando também a aposta da marca no desenvolvimento e produção europeus de veículos comerciais elétricos.

A gama será posteriormente alargada a outras configurações. A Renault prevê o lançamento da versão furgão e, em 2027, de variantes como chassis-cabina e cabina dupla.

Com a nova Trafic E-Tech, a Renault procura assim posicionar-se num segmento cada vez mais competitivo, onde a autonomia, a velocidade de carregamento, os custos de utilização e a tecnologia assumem um papel decisivo.

O reconhecimento como International Van of the Year 2027 é, por isso, mais do que um prémio: é também uma validação da estratégia elétrica da Renault para o mercado profissional.

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