Renault terá de cortar 300 mil veículos na Europa, se Bruxelas não aliviar metas de 2030

O diretor-executivo do Grupo Renault avisou que, sem uma moratória às metas de carbono de 2030, terá de propor ao Conselho de Administração a eliminação de modelos e uma redução da produção na Europa.

Esta semana, o presidente executivo da Renault, François Provost, alertou que o grupo terá de propor ao Conselho de Administração a redução da produção na Europa em 300.000 veículos, caso Bruxelas não flexibilize as metas de emissões de carbono fixadas para 2030. A declaração foi feita durante a Cimeira Automóvel de Paris, em França, que reúne vários executivos do setor.

Na sua intervenção, o responsável afirmou estar preocupado com a possibilidade de a moratória para 2030 não ser concedida, explicando que, nesse cenário, terá de propor ao Conselho de Administração, daqui a um ano, a eliminação de modelos e a redução da produção em 300.000 unidades na Europa.

O alerta de Provost refere-se à regulamentação que exige que, até 2030, as emissões médias de carbono dos automóveis novos vendidos por cada fabricante sejam reduzidas em 55% nos automóveis de passageiros e em 50% nas carrinhas, em relação aos níveis registados em 2021.

A concorrência chinesa

O diretor-executivo da Renault salientou ainda um contexto marcado pela pressão competitiva das fabricantes chinesas, tendo a Associação dos Fabricantes Europeus de Automóveis (ACEA) saudado, na sexta-feira, o anúncio de um acordo provisório destinado a corrigir desequilíbrios comerciais entre a União Europeia e a China.

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