Renault recupera o espírito do Espace de 1984 com um monovolume elétrico futurista

A Renault tem, no Salão Automóvel de Paris de 2026, um protótipo 100% elétrico que recupera a filosofia do Espace original de 1984, com um habitáculo modular e várias novidades tecnológicas.

Num mercado dominado pelos SUV, a Renault decidiu apostar numa abordagem diferente e apresentou o E-Space Concept, um protótipo que recupera o conceito de monovolume e o adapta à era elétrica. O espaço interior, o conforto dos passageiros e a versatilidade estão no centro de um projeto que se inspira no primeiro Espace, lançado em 1984, e procura reinterpretar a filosofia voitures à vivre, expressão usada pela marca francesa para descrever automóveis concebidos em função do quotidiano dos seus ocupantes.

Um monovolume que desafia os SUV

Com 4,70 metros de comprimento, 2,02 metros de largura e 1,67 metros de altura, o E-Space Concept apresenta proporções generosas e mantém uma silhueta próxima da do Espace original. As jantes de 23 polegadas, colocadas nos extremos da carroçaria, dão-lhe uma imagem moderna, enquanto a linha de cintura baixa e as amplas superfícies envidraçadas reforçam a sensação de espaço.

O design exterior aposta em linhas simples e numa nova assinatura luminosa, com uma estrutura em forma de U na dianteira e o logótipo da Renault iluminado. O protótipo conta ainda com um elemento móvel no para-choques dianteiro, pensado para melhorar a aerodinâmica a velocidades elevadas.

Um dos aspetos mais distintivos é a extensa superfície envidraçada, que abrange o teto e grande parte das laterais e que, segundo a marca, foi inspirada na arquitetura Bauhaus, procurando criar uma ligação visual mais direta entre o habitáculo e o exterior.

Seis lugares e um interior que se transforma em sala de estar

O acesso ao E-Space Concept é facilitado por portas com abertura em sentidos opostos e sem pilar central, enquanto o piso totalmente plano permite organizar os seis bancos individuais de várias formas. Os dois bancos da segunda fila podem rodar 180 graus e ficar virados para os ocupantes da terceira fila, criando uma disposição semelhante à de uma sala de estar, e existe ainda uma configuração de quatro lugares em que os bancos centrais se rebatem para formar uma mesa de grandes dimensões.

Para o entretenimento e o conforto, a Renault integrou ecrãs de 12,3 polegadas nos encostos dos bancos dianteiros, bem como mesas rebatíveis. O conceito prevê também uma consola deslizante que poderá incluir um purificador de ar, um pequeno frigorífico, comandos para videojogos e até um jogo físico Connect 4.

Steer-by-wire e um ecrã panorâmico de 1,13 metros

O painel de instrumentos é dominado pelo OpenR Panorama, um ecrã curvo com 1130 mm de largura e 110 mm de altura, que se estende por praticamente toda a largura do habitáculo e substitui a instrumentação convencional. Ao contrário do que acontece em muitos sistemas atuais, este ecrã não é tátil, sendo as suas funções controladas através de dois ecrãs flexíveis que rodam em torno da estrutura tubular onde está instalado o volante, o que permite adaptar a quantidade de informação apresentada às necessidades do condutor.

O protótipo recorre também à tecnologia steer-by-wire, que substitui a ligação mecânica entre o volante e o mecanismo de direção por um sistema de controlo eletrónico, dando liberdade aos condutores para controlarem o ângulo de viragem conforme necessário.

Graças à tecnologia steer-by-wire, conseguimos conceber um volante livre de todas as restrições físicas geralmente associadas à direção. A forma cilíndrica da barra transversal faz eco da utilizada no painel de instrumentos. Equipado com um cubo fixo, o volante dispõe também de comandos sensíveis ao toque que permitem ao condutor interagir com o ecrã multimédia OpenR Panorama.



Stéphane Maiore, diretor de Design de Interiores da Renault

Segundo a Renault, o OpenR Panorama será introduzido nas próximas gerações do Rafale e do Scenic, embora a marca não tenha detalhado quais das restantes soluções do posto de condução chegarão à produção.

Materiais naturais no interior

A escolha dos materiais também faz parte do exercício de design que deu forma ao E-Space Concept. O habitáculo utiliza acabamentos em palha tingida, um revestimento de piso produzido integralmente em lã e uma pintura interior cuja resina contém 18% de matéria de origem biológica.

O volante combina tecido com um material que incorpora 26% de óleo de rícino e 25% de algodão biológico, e o interior destaca-se ainda pelos vários tons de vermelho e por um tapete com três centímetros de espessura, numa referência aos interiores coloridos que marcaram alguns modelos da Renault na década de 1970.

Uma visão para o futuro, sem produção confirmada

O E-Space Concept é um exercício de design e tecnologia, sem planos de produção anunciados, que permite à Renault explorar novas soluções para os automóveis familiares elétricos. Apesar de ser um protótipo totalmente elétrico, a marca não divulgou dados sobre a capacidade da bateria, a potência, a autonomia ou o desempenho.

Mais do que antecipar um sucessor direto do atual Espace, o conceito mostra que a Renault continua a ver nos monovolumes uma alternativa aos SUV, especialmente quando o objetivo é privilegiar o espaço, a modularidade e o conforto dos passageiros.

Ao mesmo tempo, algumas das tecnologias apresentadas, como o OpenR Panorama, já têm aplicação prevista em futuros modelos da marca.

Mais detalhes do E-Space Concept: