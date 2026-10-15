Renault impõe condição à Nissan, Ford e Mitsubishi: os carros têm de ser diferentes

Partilhar plataformas permite reduzir custos e acelerar o desenvolvimento de novos automóveis. Contudo, a Renault quer que os modelos produzidos para outras marcas tenham uma identidade mais distinta. A diferenciação será uma condição para as próximas colaborações.

Renault quer preservar a identidade dos seus automóveis

A Renault pretende aumentar as diferenças entre os seus modelos e os veículos desenvolvidos para a Nissan, a Ford e a Mitsubishi. Segundo informações, esta orientação vai abranger os próximos projetos que utilizem plataformas ou capacidade industrial do fabricante francês.

Para os consumidores, isso poderá significar uma maior diversidade de propostas, mesmo quando os automóveis partilham componentes e soluções técnicas.

Nissan Micra mostra a proximidade com o Renault 5

François Provost, presidente executivo do grupo Renault, reconheceu no Salão Automóvel de Paris que a empresa deveria ter exigido mais diferenciação nas anteriores parcerias.

O Nissan Micra é um dos exemplos dessa proximidade: deriva do Renault 5 elétrico, apresenta um habitáculo muito semelhante e distingue-se exteriormente sobretudo pela iluminação dianteira e traseira.

A Renault já permitia diferentes níveis de personalização, incluindo painéis de carroçaria específicos. Contudo, essas alterações aumentam os custos de produção.

A exigência também se aplica à próxima colaboração com a Nissan. A Renault começará a produzir um novo Nissan Pixo baseado no Twingo, embora nem essa designação nem o modelo tenham sido oficialmente apresentados pelas marcas. A publicação inclui este projeto entre os veículos que serão fabricados em Douai.

Ford também quer um desenho com identidade própria

Na parceria com a Ford, existe alinhamento entre as duas empresas. Provost afirmou que Jim Farley, presidente executivo do fabricante norte-americano, também considera essencial que o automóvel resultante da colaboração tenha uma identidade Ford.

O responsável da Renault explicou, contudo, que os acordos de confidencialidade o impedem de conhecer antecipadamente o desenho do veículo.

Provost pretende privilegiar colaborações de longo prazo e garantir maior diferenciação nos futuros modelos. Esta orientação representa uma mudança face à abordagem do seu antecessor, Luca de Meo.