Renault explica porque os carros elétricos estão a recuperar o estilo dos anos 70

O responsável pelo design do Grupo Renault considera que, com a tecnologia elétrica a tender para a uniformização entre marcas, são os modelos históricos que fazem a diferença, garantindo que o R5 e o Twingo vão além da nostalgia.

Os modelos visualmente retro multiplicam-se. No Salão Automóvel de Paris, a Renault apresentou-se com os R5 e R4, acompanhados do novo Twingo, a Citroën mostrou o novo 2CV, e a Smart mostrou que está a preparar uma nova versão do Fortwo.

Numa entrevista, o responsável pelo design do Grupo Renault, Laurens van den Acker, explicou as razões desta tendência e a forma como a marca pretende responder à pressão das fabricantes chinesas.

Identidade como fator de diferenciação

Segundo Laurens van den Acker, o caminho começou há cerca de cinco ou seis anos, quando a Renault planeou a transição para plataformas exclusivamente elétricas.

Se antes as marcas se distinguiam pelos motores de quatro, seis, oito ou 12 cilindros, a tecnologia de base tende agora a ser muito semelhante entre fabricantes. Assim sendo, a história e os modelos emblemáticos passam a ser um trunfo que a concorrência, em particular a chinesa, não consegue copiar.

Ainda assim, o designer rejeita a ideia de uma abordagem puramente nostálgica, descrevendo o R5 e o Twingo como uma ponte entre o passado e o futuro, com proporções modernas, jantes de 18 polegadas e tecnologia atual.

O R5 é um dos elétricos mais vendidos na Europa e está a atrair clientes que nunca tinham considerado um Renault, ao passo que o Zoe, lançado sem referências históricas, seguiu um caminho diferente. Para o responsável, os clientes europeus tendem a ser cautelosos com novas tecnologias, e uma forma familiar transmite-lhes mais segurança.

Laurens van den Acker, responsável pelo design do Grupo Renault, em entrevista à revista alemã Edison, dedicada à mobilidade elétrica e à inovação.

Proporções que o motor de combustão não permitiria

Segundo Laurens van den Acker, o R5 não teria sido possível com um motor de combustão, que exigiria um balanço dianteiro muito maior. A arquitetura elétrica permite uma distância entre eixos longa, balanços curtos e rodas grandes, aproximando o carro das proporções dos anos 70 e 80, numa altura em que as zonas de deformação eram bastante mais reduzidas.

O novo R5 é um pouco mais alto do que o original, mas as rodas grandes disfarçam essa diferença. O designer descreve-o como o modelo antigo escalado a 110%.

E-Space, Gordini e os mercados fora da Europa

Também em Paris, a Renault mostrou o E-Space Concept, que recupera o monovolume.

Para Laurens van den Acker, este modelo e o Twingo funcionam como os dois extremos da gama, e o motor elétrico, mais silencioso e confortável, aliado à perspetiva da condução autónoma, devolve sentido a um carro pensado como espaço de vida sobre rodas.

O Gordini concept, com carroçaria de três volumes, foi descrito como um projeto do coração, com o designer a considerar que um formato quase desaparecido das estradas volta a parecer fresco. Em mercados como a Índia, o foco está em veículos espaçosos, com presença e capazes de servir toda a família, como o Bridger.

Concorrência chinesa e botões físicos

Quanto às fabricantes chinesas, o designer reconhece-lhes pontos fortes na produção, no preço e na tecnologia, mas defende que a Europa dispõe de tecnologia equivalente que ainda não mostrou de forma suficientemente visível, e que tem a seu favor a rede de concessionários, as garantias e a assistência pós-venda com peças asseguradas.

No interior, a Renault manteve botões físicos para as funções básicas, por considerar que certos comandos têm de poder ser operados sem olhar, e que abrir o porta-luvas ou o teto de vidro não deve exigir navegar por submenus. Além disso, apesar de considerar que os assistentes de voz e a Inteligência Artificial deverão ganhar peso, a operação intuitiva continua a ser, no seu entender, essencial.

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