A Renault vai passar a identificar nos automóveis novos as peças com elevada incorporação de materiais reciclados e circulares através da marca renative, já presente na oferta pós-venda do grupo. O Scenic E-Tech elétrico é o primeiro modelo a recebê-la, nos novos bancos com acabamento Techno.

A renative já faz parte da oferta pós-venda do Grupo Renault e é agora alargada aos automóveis novos, com o objetivo de tornar visíveis aplicações concretas da economia circular. A marca funciona como uma identidade única que reúne as iniciativas e soluções desenvolvidas pelo grupo nesta área.

Com a eletrificação, as emissões de CO2 resultantes da utilização dos automóveis estão a diminuir de forma acentuada, pelo que a atenção se centra cada vez mais nos materiais, que podem representar quase 50% da pegada de carbono de um automóvel elétrico ao longo de todo o seu ciclo de vida. Reduzir essa pegada e limitar o uso de recursos virgens exige analisar a origem, o fabrico e a segunda vida de materiais como o aço, o alumínio, os plásticos, os têxteis e o vidro.

Uma estratégia com mais de 30 anos

A Renault atua em várias frentes complementares:

Limita a utilização de matérias-primas virgens;

Incorpora mais materiais reciclados;

Dá prioridade a materiais com menor pegada de carbono.

Esta abordagem remonta a 1991, ano em que foram incluídos plásticos reciclados na primeira geração do Clio, e desde então a utilização de materiais reciclados tem sido alargada de forma gradual a muitas peças.

Entre os exemplos atuais, o novo Clio Esprit Alpine tem pelo menos 33,9% de materiais provenientes da economia circular e o Renault 5 E-Tech elétrico utiliza 100% de têxteis reciclados. No Master, o painel de instrumentos integra até 20% de materiais reciclados de veículos em fim de vida, enquanto o teto de vidro panorâmico Solarbay, disponível no Scenic, Symbioz, Espace e Rafale, contém mais de 50% de materiais circulares. Nas jantes do novo Clio Esprit Alpine, o alumínio inclui 50% de materiais circulares.

O Scenic E-Tech como ponto de partida

No Scenic E-Tech elétrico, os novos bancos Techno são fabricados com um tecido que contém 98% de material reciclado e serão os primeiros a ostentar a marca renative a bordo. Outros componentes do modelo seguem a mesma lógica: a estrutura do painel de instrumentos é composta por 80% de polipropileno reciclado e o forro do teto é feito a partir de 99,5% de garrafas de plástico recicladas.

A Renault esclarece que a marca não pretende designar exaustivamente todas as peças com materiais reciclados, mas sim destacar aquelas que se distinguem por um nível notável de integração, dando maior visibilidade aos progressos da economia circular sem comprometer a qualidade e a durabilidade.

Após esta primeira aplicação, a marca poderá ser alargada a outras peças e famílias de materiais, incluindo plásticos, alumínio, aço e vidro, em toda a gama Renault.

Mais de 2000 referências no pós-venda

No serviço pós-venda do Grupo Renault, a renative já abrange mais de 2000 referências da economia circular, entre peças remanufaturadas, baterias recondicionadas, componentes eletrónicos reparados, peças reutilizadas, óleos re-refinados e acessórios com materiais reciclados.

Estas referências combinam a qualidade genuína da fabricante com preços competitivos e menor impacto ambiental: uma peça remanufaturada é, em média, 30% mais barata do que uma peça nova equivalente e cumpre os mesmos requisitos de desempenho, qualidade e segurança.

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