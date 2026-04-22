Renault Clio está a expandir a sua gama, com um motor bi-fuel a gasolina/GPL

O Renault Clio está a expandir a sua gama, com a chegada da nova motorização Eco-G de 120 cv, um motor a GPL que oferece uma alternativa às opções totalmente a gasolina e híbridas, já disponíveis na gama.

Com a sua configuração a gasolina e GPL, e dois depósitos de combustível separados, o Clio Eco-G 120 oferece versatilidade no dia a dia, com uma autonomia total de até 1450 km.

Baseado no motor a gasolina turbo, de injeção direta, este novo motor Eco-G 120 amplia a gama Clio, para garantir uma maior flexibilidade e eficiência.

Combinando um desempenho equilibrado, com uma condução confortável, é uma solução simples e acessível para reduzir as emissões de CO2.

Em comparação com o motor a GPL do Clio 5 (Eco-G 100), o motor Eco-G 120 foi atualizado para oferecer uma potência total de 120 cv (um aumento de 20 cv), com um binário máximo de 200 Nm (um aumento de 30 Nm).

Condução confortável

Disponível com uma caixa de velocidades automática, de dupla embraiagem (EDC), o motor Eco-G 120 consome a partir de 6,5 l/100 km, em modo GPL, com emissões de CO2 a partir de 106 g/km.

No modo a gasolina, o Clio Eco-G 120 consome 5,4 l/100 km, com emissões de CO2 de 122 g/km.

Este novo motor está disponível, a partir dos 23.490 euros, na versão Evolution Eco-G EDC de 120 cv.

A caixa de velocidades automática, de dupla embraiagem (EDC), utiliza um design de duas embraiagens para mudanças de velocidade rápidas, sem perda de binário.

Esta tecnologia proporciona uma condução suave e confortável em todas as circunstâncias, independentemente das condições da estrada.

Ao mesmo tempo, as patilhas no volante oferecem controlo manual direto, em função das necessidades do condutor.

Renault Clio com depósito GPL maior

No modo GPL, com o motor Eco-G 120, o Clio emite, em média, 10% menos CO2 do que um motor a gasolina equivalente. É também mais versátil, com um depósito de GPL cuja capacidade foi aumentada, passando de 32 para 50 litros.

Em combinação com o depósito de gasolina, de 39 litros, esta nova motorização proporciona uma autonomia total de até 1450 km.

Benefícios para os clientes

A tecnologia Eco-G, gasolina/GPL, baseia-se num know-how industrial maduro, refletindo mais de 15 anos de experiência do Grupo Renault.

Desenvolvida como um sistema OEM (em português, Fabricante de Equipamento Original), é tão robusta e fiável como um motor a gasolina equivalente.

Desde a fase de conceção, o sistema de propulsão foi, especificamente, concebido para funcionar a GPL, sendo o sistema montado diretamente na fábrica.

O depósito de GPL é instalado no espaço normalmente ocupado pela roda sobressalente, sem impacto no depósito de gasolina ou no espaço da bagageira.