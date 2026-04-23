Renault 5 Turbo 3E apanhado sem camuflagem ao lado de um Lotus perto de Nürburgring

O Renault 5 Turbo 3E continua a dar sinais de que está cada vez mais próximo da realidade. O desportivo elétrico da marca francesa foi agora apanhado sem qualquer camuflagem nas imediações de Nürburgring, revelando um visual radical e pouco comum nesta fase de desenvolvimento. Num segmento onde o disfarce costuma ser regra, a Renault parece apostar numa abordagem mais direta.

Renault 5 Turbo 3E f oi apanhado!

O exclusivo Renault 5 Turbo 3E já circula em testes, e sem uma pitada de camuflagem. O elétrico mais desportivo da marca do losango, e também o seu modelo mais caro, está a ser afinado em estradas públicas próximas de Nürburgring.

É apenas uma questão de tempo até o vermos “voar” sobre o asfalto de Nürburgring, porque o novo Renault 5 Turbo 3E já foi apanhado numa das estradas das redondezas.

Os técnicos da marca do losango deslocaram um protótipo do modelo de produção mas, para surpresa de muitos, bastante diferente do habitual durante a fase de testes. E é que não apresenta qualquer tipo de camuflagem.

Um protótipo sem disfarces

Na verdade, também não precisa de se vestir com um “fato” de vinil, porque acabaria por chamar ainda mais a atenção e é impossível esconder um design tão agressivo. Além disso, qualquer adição distorceria os dados obtidos pela telemetria e prolongaria ainda mais o desenvolvimento.

Os 155.000 euros que custa este carro afastam-no do público comum, e a sua produção está já praticamente esgotada, se é que não está mesmo totalmente vendida.

Em julho do ano passado, a Renault já tinha comprometido mil unidades das 1.855 que estarão disponíveis deste desportivo elétrico. Assim, não há nada a esconder naquele que será o R5 mais caro e que começará a chegar aos clientes em 2027.

Como se pode ver, brilha num sugestivo e poderoso azul metalizado, em contraste com o tejadilho e outros elementos pintados em preto.

Renault 5 Turbo 3E será pura diversão: 280 cv vs 399 km de autonomia

A Renault identificou este 5 Turbo elétrico como aquilo que é, para já, um protótipo de engenharia, e conta também com dois elementos necessários para entrar no circuito alemão: uma gaiola de segurança e o selo que define o seu sistema de propulsão elétrico, pelo que é claro que estes primeiros ensaios são uma forma de preparar o terreno para alcançar um desempenho explosivo pouco depois.

O interessante neste modelo não são os 200 km/h de velocidade máxima que pode atingir, mas sim a forma como ligará curva após curva no Inferno Verde.

Um brinquedo sério para poucos

Porque esta é a essência deste moderno Copa Turbo elétrico, mover-se em circuito a um ritmo brutal, como se deslizasse sobre o asfalto. Isso não o conseguirá fazer em estradas convencionais sinuosas, embora deixe marca sempre que o piso seja de boa qualidade, sem imperfeições. Basta olhar para a proximidade do condutor ao solo.

O R5 Turbo E mede apenas quatro metros de comprimento, e foi concebido para transmitir muito mais do que um Alpine A290 que quase qualquer pessoa pode ter.

Este R5 será o mais próximo de um protótipo, o único da gama com dois motores elétricos, um em cada roda traseira, que atingem uma potência máxima de 380 cv, permitindo acelerar até aos 100 km/h em apenas 3,5 segundos.

A bateria é de iões de lítio, com uma capacidade de 42 kWh, e a autonomia máxima é de 399 quilómetros. Um brinquedo muito sério para poucos.