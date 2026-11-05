Renault 4 elétrico ganha mais autonomia, tecnologia e uma versão exclusiva Roland-Garros

A Renault continua a reforçar a sua aposta na mobilidade elétrica e acaba de atualizar o Renault 4 E-Tech. O modelo de inspiração retro recebe melhorias na autonomia, novas tecnologias de assistência à condução e uma edição especial Roland-Garros, inspirada no famoso torneio de ténis francês.

As novidades já estão disponíveis para encomenda em Portugal e no mercado vizinho, com uma autonomia que pode atingir os 415 quilómetros.

Renault 4 E-Tech: mais autonomia sem aumentar a bateria

Uma das principais novidades está na eficiência energética. A Renault conseguiu aumentar a autonomia do seu SUV elétrico através de melhorias aerodinâmicas, nomeadamente novos carenados inferiores e espelhos retrovisores redesenhados.

A versão equipada com uma bateria de 52 kWh e um motor elétrico de 110 kW (150 cv) passa a oferecer até 415 quilómetros de autonomia em ciclo WLTP, mais seis quilómetros do que anteriormente.

O consumo homologado começa agora nos 14,4 kWh/100 km.

Nas versões Plein Sud, equipadas com um tejadilho de lona elétrico, a autonomia anunciada é de 400 quilómetros, com um consumo de 14,8 kWh/100 km.

Noutros mercados europeus, a versão com bateria de 40 kWh e motor de 120 cv também foi melhorada, passando a atingir 310 quilómetros de autonomia.

Mais tecnologia e carregamentos otimizados

A atualização não se limita à autonomia. O Renault 4 E-Tech passa a disponibilizar novas funcionalidades tecnológicas, com destaque para o pré-condicionamento manual da bateria.

Esta função permite preparar a bateria para um carregamento rápido, mesmo sem utilizar o sistema de navegação para planear a paragem.

A gama recebe ainda uma câmara de marcha-atrás de alta definição e, nas versões mais equipadas, um sistema de câmaras de 360 graus.

Entre as restantes novidades encontram-se um assistente de condução ecológica preditiva, um sistema de paragem de emergência em caso de inatividade do condutor e um carregador sem fios para smartphones com tecnologia Qi2 e ventilação. O sistema eCall passa também a ser compatível com redes móveis 4G e 5G.

Renault 4 Roland-Garros: uma edição especial com espírito desportivo

A principal novidade estética é a chegada da edição especial Roland-Garros, que ocupa o topo da gama e recupera a ligação histórica da Renault ao torneio de ténis de Paris.

Esta versão distingue-se pela carroçaria bicolor, detalhes exclusivos em Castanho Terracotta e jantes de liga leve Parisienne de 18 polegadas.

No habitáculo, os bancos apresentam revestimentos em cinzento-claro produzidos com materiais reciclados, acompanhados por apontamentos em azul e vários elementos inspirados no ténis.

Um dos detalhes mais curiosos encontra-se na alavanca de seleção de marcha, cuja extremidade reproduz o punho de uma raquete de ténis.

A consola central recebe uma base de carregamento sem fios com uma tonalidade inspirada na terra batida de Roland-Garros.

Em Portugal, esta edição especial está disponível exclusivamente com o tejadilho de lona Plein Sud, a bateria de 52 kWh e o motor de 150 cv. A autonomia homologada desta configuração é de 400 quilómetros.

Nova versão Jogging promete tornar o Renault 4 mais acessível

A Renault prepara ainda uma nova versão de entrada, denominada Jogging, cuja chegada está prevista para o final de 2026. Esta variante terá um motor elétrico de 80 kW (110 cv) e uma bateria LFP de 37 kWh, dos quais 36,5 kWh são utilizáveis.

A autonomia anunciada é de 305 quilómetros WLTP, enquanto a aceleração dos 0 aos 100 km/h será realizada em 10,2 segundos.

A potência de carregamento rápido em corrente contínua poderá atingir 80 kW, permitindo recuperar dos 15% aos 80% da bateria em aproximadamente 23 minutos, segundo os dados divulgados para Portugal.

O objetivo desta versão será reduzir o preço de entrada na gama, embora a Renault ainda não tenha anunciado o valor de comercialização.

Quanto custa o Renault 4 E-Tech em Portugal?

As encomendas da gama atualizada abriram em Portugal no dia 2 de novembro de 2026. A versão Evolution, com bateria de 52 kWh e motor de 150 cv, apresenta um preço de entrada de 33.440 euros.

Por sua vez, o Renault 4 Roland-Garros Plein Sud está disponível a partir de 40.190 euros.

Com esta atualização, a Renault procura tornar o seu elétrico de inspiração clássica mais competitivo, apostando sobretudo na eficiência, no equipamento tecnológico e na diversificação da oferta.