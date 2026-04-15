Renault 4 E-Tech elétrico: versão descapotável já está disponível para encomenda

A versão Plein Sud do Renault 4 E-Tech elétrico já está disponível para encomenda. O modelo foi concebido, desde o início, para acolher esta versão descapotável, pelo que o teto de lona não tem impacto visível nas características principais e, em particular, no espaço para a cabeça dos passageiros.

O nome Plein Sud evoca imediatamente céu azul e sol e foi, também, a designação de uma versão do Renault 4 original. Um modelo descapotável, em que as portas, o teto e a porta traseira da mala foram substituídos por uma capota.

O Renault 4 E-Tech elétrico Plein Sud proporciona, igualmente, a experiência de viajar ao ar livre, graças ao seu teto elétrico em lona.

O teto de lona preto, que se abre, é uma característica de design marcante que confere ao Renault 4 E-Tech elétrico um novo visual.

Segundo a Renault, as barras do tejadilho foram removidas para maximizar a abertura, enquanto a antena está agora integrada na janela traseira.

O automóvel foi concebido, desde o início, para receber este tejadilho de lona, pelo que não tem impacto significativo em nenhuma das características principais.

A altura interior, por exemplo, permanece praticamente inalterada: 906 mm à frente e 813 mm atrás, em comparação com os 886 mm e 853 mm, respetivamente, com o tejadilho convencional.

Acústica e peso otimizados

A Renault recorreu à experiência dos seus parceiros, Webasto e Haartz, para dotar o Renault 4 E-Tech elétrico Plein Sud de um teto forrado que proporciona uma acústica e um isolamento superiores, sem comprometer o peso.

Os componentes estruturais do teto são de plástico, em vez de metal e, quando aberta, a lona dobra-se em três partes. Estas escolhas foram ponderadas para reduzir o peso total, aumentando, simultaneamente, a eficiência.

A acústica é otimizada pela espessura da lona quando o teto está fechado e por um defletor que reduz o ruído externo, em estrada, quando o teto está aberto.

Uma abertura ampla

Os engenheiros que desenvolveram o teto de lona enfrentaram outro desafio, além do isolamento acústico: tiveram de tornar a abertura o mais ampla possível, proporcionando uma visão desobstruída, não só para os passageiros da frente, mas para os do banco traseiro, sem que o teto obstruísse a sua linha de visão.

Com o apoio dos seus parceiros, a Renault maximizou as dimensões para obter um comprimento de 92 cm e uma largura de 80 cm. Como resultado, também os passageiros traseiros podem desfrutar da vista.

O teto de lona do Renault 4 E-Tech elétrico Plein Sud pode ser aberto em várias posições intermédias, conforme necessário, utilizando um botão, na chave ou junto ao espelho retrovisor interior.

Preço e disponibilidade

O Renault 4 E-Tech elétrico Plein Sud está disponível em duas versões com os seguintes PVPR:

Techno Plein Sud , com 150 cv (EV 52), por 37.040 euros

, com 150 cv (EV 52), por 37.040 euros Iconic Plein Sud, com 150 cv (EV 52), por 39.040 euros

Esta versão encontra-se disponível para encomenda com pintura bi-tom e na pintura mono-tom Preto Estrela. As restantes cores mono-tom estarão disponíveis posteriormente.