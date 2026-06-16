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Reguladores europeus acusam Tesla de usar dados falsos para fazer aprovar o FSD

· Motores/Energia 3 Comentários

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Autor: Pedro Simões

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  1. Vim Tod enti says:
    16 de Junho de 2026 às 14:05

    Agora deviam ficar mais 1 ano ou 2 de fora para abrirem a pestana

    Responder
  2. says:
    16 de Junho de 2026 às 14:07

    Uma empresa do zé muskardo a cozinhar dados? Nunca!!

    Responder
  3. Max says:
    16 de Junho de 2026 às 14:10

    “Se o condutor assumir o controlo do veículo milisegundos antes de um embate, a marca assume que a responsabilidade é apenas humana”. Se, apesar de ir de olhos abertos e a olhar para a estrada, como exige a câmara interna, “ia a pensar na morte da bezerra”, o melhor é não fazer nada, quanto mais fazer alguma coisa de útil em milisegundos.

    Responder

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