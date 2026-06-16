Reguladores europeus acusam Tesla de usar dados falsos para fazer aprovar o FSD

Depois de muitos anos a tentar conquistar a Europa, a Tesla parece ter conseguido. O seu sistema de condução autónoma (FSD) é já uma realidade em alguns países, mas com limitações. Agora, e para espanto de muitos, os reguladores europeus acusam a Tesla de usar dados falsos para aprovar condução autónoma.

O truque das estatísticas nos testes do FSD

Vários reguladores de segurança rodoviária na Europa acusam a Tesla de utilizar dados falsos e metodologias enganosas. O objetivo da marca seria acelerar a homologação do sistema Full Self-Driving (FSD) no mercado europeu. Segundo as autoridades, os relatórios enviados pela fabricante ocultam falhas graves e manipulam as estatísticas de sinistralidade.

A polémica estalou após uma investigação que envolve inspetores da Suécia e da Noruega. Os técnicos detetaram que a Tesla compara o desempenho do FSD com a média geral de acidentes de todo o parque automóvel. Esta análise ignora fatores cruciais como a idade dos carros ou o tipo de estrada.

O problema maior está na forma como o software regista as falhas. Se o condutor assumir o controlo do veículo milisegundos antes de um embate, a marca assume que a responsabilidade é apenas humana. Desta forma, os erros do computador ficam de fora das métricas oficiais de perigosidade. Os comités técnicos não hesitam em classificar estes expedientes como "incompletos e fraudulentos".

Tesla terá manipulado os dados apresentados

Há ainda suspeitas de ocultação deliberada de dados sobre o comportamento das câmaras em situações de gelo ou nevoeiro intenso. A Tesla pretendia aproveitar uma aprovação inicial nos Países Baixos para expandir o FSD a toda a União Europeia. Contudo, a queixa formal de vários Estados-membros travou o processo. As autoridades exigem agora uma auditoria independente e externa a toda a telemetria dos carros da marca.

Este travão representa um forte revés para a estratégia comercial de Elon Musk na Europa. Milhares de clientes que pagaram milhares de euros pelo extra tecnológico continuam sem poder usar o sistema. A situação acaba por dar vantagem aos construtores tradicionais e às marcas rivais chinesas. Muitas destas empresas apostam em sensores LiDAR, evitando a dependência exclusiva de câmaras que a Tesla defende.

A posição de Bruxelas mostra que os padrões de controlo para o software de condução autónoma vão ser muito mais rígidos. O plano passa por obrigar a indústria a partilhar dados de acidentes em tempo real. Sem essa transparência, o FSD continuará sob forte suspeita jurídica e técnica em solo europeu.