Recorde de preço: gasóleo pode disparar na próxima semana! Saiba quanto

Os automobilistas portugueses podem ter de preparar a carteira para uma nova subida expressiva dos preços dos combustíveis. As estimativas foram avançadas pela Associação Nacional de Revendedores de Combustíveis (ANAREC).

As previsões para a próxima semana apontam para um aumento que poderá chegar aos 15 cêntimos por litro no gasóleo e aos 10 cêntimos na gasolina 95.

Gasóleo pode ultrapassar os 2,16 euros por litro

Atualmente, o preço médio do gasóleo situa-se perto dos 2,019 euros por litro. Caso se confirme a subida máxima prevista, o preço poderá aproximar-se dos 2,169 euros por litro.

Este valor seria suficiente para ultrapassar o atual máximo histórico registado na série da Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG), que é de 2,131 euros por litro, alcançado em abril deste ano.

A gasolina 95 também deverá ficar mais cara. Com uma subida de 10 cêntimos, poderá atingir cerca de 2,122 euros por litro, ficando ainda abaixo do máximo histórico de 2,171 euros registado em junho de 2022.

Encher o depósito pode ficar 9 euros mais caro

O impacto para quem utiliza o automóvel diariamente será significativo.

Num depósito de 60 litros, uma subida de 15 cêntimos no gasóleo representa mais 9 euros por abastecimento.

No caso da gasolina 95, uma subida de 10 cêntimos significa pagar mais 6 euros para abastecer os mesmos 60 litros.

É importante, contudo, sublinhar que estes valores são previsões. O preço final praticado nas estações de serviço dependerá da evolução das cotações dos produtos petrolíferos e da política comercial de cada operador.

Se as estimativas máximas da ANAREC se confirmarem, o gasóleo poderá assim entrar na próxima semana num território nunca antes atingido em Portugal.