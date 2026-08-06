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Recall mundial do Volvo EX30: o que aconteceu às baterias e como está a ser resolvido

· Motores/Energia 7 Comentários

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Autor: Vítor M.

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  1. -fns says:
    6 de Agosto de 2026 às 09:52

    HAHAHAHHA o meu velhinho não sofre recall devido a perigo de pegar fogo.
    Fantástico, viva ao consumismo!!!

    Responder
    • JL says:
      6 de Agosto de 2026 às 10:03

      Diga lá qual é para confirmar.

      Responder
      • Yuri bezmenov - primeira fase says:
        6 de Agosto de 2026 às 10:14

        Então para quando fica contagem de carros elektros vs combustão na tua terra? Vais ganhar montes de dinheiro á minha custa e ainda te pago o almoço no Olivença. É só escolheres o dia e a hora.

        Responder
        • JL says:
          6 de Agosto de 2026 às 10:18

          Eu já disse o que tinha de fazer.

          Não conheço nenhum Olivença na minha terra.

          Responder
          • Yuri bezmenov - primeira fase says:
            6 de Agosto de 2026 às 10:34

            Mau!!!…. Mas tinhas tantas certezas absolutas e agora recuas como um cobardola?

            Escolhe tu o restaurante, não é por isso que vais deixar de ganhar milhares de euros á minha custa e ainda poderes gozar comigo, ou quê?

    • Toni da Adega says:
      6 de Agosto de 2026 às 10:33

      Provavelmente já tem mais de 30 anos. Nessa altura ninguem queria saber.
      Isso só virou moda depois dos anos 90.
      https ://www.thisismoney.co.uk/money/cars/article-9803511/The-car-makers-issued-recalls-1992.html

      Responder
  2. J. Catarino says:
    6 de Agosto de 2026 às 10:28

    O meu Volvo V70 em 2010 também foi alvo de um recall na altura não foi a bateria foi um problema com um aperto insuficiente das tubagens de combustível junto aos injetores que podia originar fugas de gasóleo e incendiar. agora são as baterias.

    Responder

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