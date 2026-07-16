Range Rover confirmou o lançamento do seu segundo veículo 100% elétrico

A Range Rover revelou novos detalhes sobre o seu segundo veículo elétrico, o Sport Electric. A marca promete um modelo capaz de combinar o desempenho da propulsão elétrica com a experiência de condução associada à gama Sport.

O Sport Electric foi apresentado numa preview privada durante o Goodwood Festival of Speed. A marca aproveitou o evento para mostrar algumas das capacidades do novo modelo, que será oficialmente detalhado mais tarde, ainda este ano.

Segundo a Range Rover, o novo elétrico será o modelo mais dinâmico e rápido de sempre da gama Sport. Para atingir esse objetivo, a marca trabalhou em áreas como a entrega de potência e binário, bem como na afinação do chassis.

Mais potência e uma experiência diferente ao volante do Range Rover

O desenvolvimento do Sport Electric incluiu também trabalho específico ao nível do sistema de áudio. A marca diz ter criado uma nova afinação sonora para tornar a experiência de condução mais envolvente.

A Range Rover destaca ainda os desafios de condução realizados em Goodwood, numa demonstração das capacidades do novo modelo.

Apesar de ainda não ter revelado todos os dados técnicos, a marca promete uma abordagem focada no desempenho e na dinâmica de condução.

Detalhes técnicos do Range Rover Sport Electric chegam mais tarde

Para já, continuam por conhecer informações como a potência, a autonomia e a capacidade da bateria do Range Rover Sport Electric. Contudo, a marca deverá revelar mais detalhes sobre o modelo no final de 2026.

Com o novo Sport Electric, a Range Rover prepara a chegada do seu segundo veículo elétrico e reforça a aposta numa gama onde o desempenho continua a ter um papel central.

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