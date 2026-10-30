Rali Dakar 2027 arranca em Portugal: Algarve recebe a primeira etapa

O Rali Dakar de 2027 vai decorrer no continente africano, mas o arranque será feito em Portugal, mais concretamente no Algarve. A Amaury Sport Organisation (ASO) justifica a decisão com a intensificação dos ataques de combatentes huthis do Iémen, apoiados pelo Irão, contra Riade, que levou a organização a transferir a prova, a título excecional, para a Europa e para África. A competição regressará à Arábia Saudita em 2028, ano em que se disputa a 50.ª edição.

Do Estádio Algarve a Marraquexe

A 49.ª edição está marcada para os dias 9 a 23 de janeiro, entre Loulé-Faro e Marraquexe, embora as datas ainda estejam sujeitas à aprovação do Conselho Mundial do Desporto Automóvel da Federação Internacional do Automóvel (FIA).

O Estádio Algarve será o ponto de partida e o centro das verificações técnicas e administrativas, que decorrem ao longo de três dias, de 6 a 8 de janeiro. O prólogo realiza-se a 9 de janeiro e a primeira etapa no dia seguinte, antes da travessia marítima para Nador, em Marrocos.

O percurso em Marrocos

Marrocos receberá as restantes 11 etapas e o dia de descanso, que será em Agadir, num percurso total de 7824 quilómetros, dos quais 4341 cronometrados. O diretor da prova, David Castera, afirmou que, apesar do pouco tempo disponível, a organização conseguiu conceber “um verdadeiro Dakar”, destacando o apoio do Automóvel Club de Portugal (ACP).

A organização contabiliza já 350 inscritos, e a prova abrirá os Mundiais de rali raid da FIA e da Federação Internacional de Motociclismo (FIM), sendo acompanhada pelo Dakar Classic e pelo programa Mission 1000.

Um regresso com história

Este será o primeiro Dakar em solo português desde 2007, depois de Lisboa ter recebido as partidas de 2006 e 2007 e de se preparar para acolher uma terceira em 2008, edição que acabou cancelada na véspera do arranque devido a ameaças à segurança na Mauritânia.

A suspensão precipitou a mudança da prova para a América do Sul, onde decorreu entre 2009 e 2019, e, em 2020, o Dakar transferiu-se para a Arábia Saudita, num ciclo que será agora interrompido pela passagem por Portugal e Marrocos.