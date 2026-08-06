PplWare Mobile

Radares de velocidade: quase 1000 condutores apanhados por dia

· Motores/Energia 5 Comentários

Acompanhe o Pplware no Google Notícias

Propor Revisão Proponha uma correção, faça uma sugestão

Autor: Pedro Pinto

Tags:

  1. Danny says:
    6 de Agosto de 2026 às 18:26

    Deviam por os sinais com uma iluminação de uma casa de alterne, talvez o pessoal visse o sinal de radar.

    Responder
  2. Alfie says:
    6 de Agosto de 2026 às 19:29

    Afinal e ao contrário do que por aqui se lê, os radares são mesmo eficazes para reduzir o número de acidentes e consequentes vítimas.
    Há 2 efeitos positivos: menos sinistros e mais receitas para o estado. Sempre vale a pena a “caça à multa”.

    Responder
  3. jorjão says:
    6 de Agosto de 2026 às 21:53

    A maioria dos condutores portugueses não gosta de regras e não quer regras. Se os números das tragédias ao volante são o que são, imaginem se não houvesse regras!! Isto é uma república das bananas, no que diz respeito à condução automóvel. E os sucessivos governos nada fazem para que as coisas mudem. É preciso ter mão ainda mais pesada, e eficaz, para que as mentalidades dos tugas percebam que conduzir é uma coisa muito séria.

    Responder
    • DarkSolo says:
      6 de Agosto de 2026 às 23:53

      Completamente de acordo, para além de não gostarem de regras, gostam de as contornar. Mão mais pesada e mais fiscalização. Quantas infrações cada um de nós faz por dia? E quantas são sancionadas?

      Responder
  4. Zec says:
    7 de Agosto de 2026 às 00:31

    Na minha zona bem que eram precisos uns quantos mas quando a câmara municipal tem “parceria” com as empresas de transportes, temos camiões a circular a 100km/h em zonas residenciais. Nem a porcaria duma lomba metem.

    Responder

Deixe um comentário

O seu endereço de email não será publicado.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title="" rel=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

Aviso: Todo e qualquer texto publicado na internet através deste sistema não reflete, necessariamente, a opinião deste site ou do(s) seu(s) autor(es). Os comentários publicados através deste sistema são de exclusiva e integral responsabilidade e autoria dos leitores que dele fizerem uso. A administração deste site reserva-se, desde já, no direito de excluir comentários e textos que julgar ofensivos, difamatórios, caluniosos, preconceituosos ou de alguma forma prejudiciais a terceiros. Textos de caráter promocional ou inseridos no sistema sem a devida identificação do seu autor (nome completo e endereço válido de email) também poderão ser excluídos.

PUB

Newsletter Pplware

Newsletter Pplware

Questão Semanal

Concorda com a renovação das notas de euro?

Ver Resultados

Loading ... Loading ...

Arquivo de Questões

PUB

Velocímetro Pplware

Velocímetro do Pplware

Teste a velocidade da sua Internet

Categorias

Arquivo

Canal de Youtube