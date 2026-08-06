Radares de velocidade: quase 1000 condutores apanhados por dia

Os radares de controlo de velocidade em Portugal registaram mais de 3,6 milhões de infrações por excesso de velocidade ao longo dos últimos dez anos.

Os dados, divulgados pela Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR), mostram que, apesar de o número de multas ter atingido um máximo histórico em 2023, a tendência tem sido de redução nos anos seguintes.

O Sistema Nacional de Controlo de Velocidade (SINCRO) entrou em funcionamento em 2016 e, desde então, contabilizou 3.611.645 infrações por excesso de velocidade. Em média, foram detetados cerca de 989 condutores por dia a circular acima dos limites legais.

Radares de velocidade: 2023 foi o pior ano

O ano de 2023 registou o maior número de infrações desde a criação do sistema, com 671.709 multas. No entanto, os números começaram a diminuir nos anos seguintes:

2023: 671.709 infrações

2024: 477.297 infrações

2025: 418.783 infrações

2026 (até 1 de julho): 163.951 infrações

Antes de 2023, o ano com mais infrações tinha sido 2018, quando foram registadas 515.838 multas.

Mais radares e menos acidentes

O SINCRO conta atualmente com 123 locais de fiscalização, dos quais:

100 radares de velocidade instantânea;

23 radares de velocidade média.

Segundo a ANSR, todos os equipamentos estão devidamente sinalizados e está prevista a instalação de 12 novos locais de controlo de velocidade média nos próximos tempos.

Os dados da autoridade indicam ainda que, nas zonas onde os radares foram instalados desde 2016, verificou-se:

redução de 23% dos acidentes com vítimas;

diminuição de 71% das vítimas mortais;

menos 38% de feridos graves;

redução de 22% de feridos ligeiros.

Apesar da redução das infrações por excesso de velocidade, os dados provisórios da ANSR mostram um agravamento da sinistralidade rodoviária em 2026.

Desde o início do ano foram registados 89.763 acidentes, cerca de seis mil a mais do que no mesmo período do ano anterior. Estes acidentes provocaram 285 vítimas mortais (mais 23), 1.728 feridos graves (mais 87) e 25.846 feridos ligeiros (menos 475).