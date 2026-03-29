Radares de Velocidade até ao final do mês! Saiba onde vão estar “escondidos”

Em Portugal há radares de velocidade por “todos os lados”… o objetivo é garantir a segurança rodoviária, obrigando os condutores a cumprirem os limites de velocidade. A PSP já lançou a lista com os locais onde os radares de velocidade vão estar em março de 2026. Saiba os locais, datas e horas até ao final do mês.

Radares da PSP: março de 2026

Como é habitual, PSP partilhou a lista de locais por distrito onde vão estar os radares de velocidade móveis. Esta ação preventiva poderá ser útil, contudo lembrem-se que este planeamento é meramente indicativo, pelo que poderá haver alterações.

Bragança

30-mar · 08h00–13h00 · Rua de Vinhais – Bragança

Coimbra

31-mar · 09h30–12h30 · IC2 N/S

Porto

30-mar · 08h00–16h00 · Av. D. João I – Águas Santas, Maia

Açores