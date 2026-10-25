Questão: faria uma viagem num robotáxi, sem qualquer condutor humano ao volante?

A condução autónoma está a deixar de ser apenas uma promessa tecnológica para se tornar uma realidade em várias cidades do mundo. Depois de os robotáxis terem começado a ganhar espaço nos Estados Unidos e na China, a tecnologia está, agora, a chegar à Europa, com projetos de testes e serviços de transporte sem condutor. Neste contexto, queremos saber: faria uma viagem num robotáxi, sem qualquer condutor humano ao volante?

Faria uma viagem num robotáxi, sem qualquer condutor humano ao volante?

Ao longo dos últimos anos, temos acompanhado de perto a evolução da condução autónoma e dos robotáxis do outro lado do mundo, especialmente em países como os Estados Unidos e a China. Contudo, a tecnologia já começa a aproximar-se dos europeus.

Um dos exemplos mais recentes é o da Croácia, onde a empresa Verne, em colaboração com a chinesa Pony.ai, está a desenvolver um serviço de robotáxis na cidade de Zagreb. O projeto já avançou para operações comerciais e testes de condução totalmente autónoma, procurando demonstrar que é possível transportar passageiros sem a intervenção de um condutor humano.

A ideia é que, através de uma aplicação, o utilizador solicite um veículo, indique o destino e realize a viagem sem precisar de alguém ao volante. Estes sistemas recorrem a câmaras, sensores e Inteligência Artificial para analisar o ambiente envolvente, identificar obstáculos, interpretar as condições de trânsito e tomar decisões em tempo real.

Apesar dos avanços, a utilização de robotáxis continua a levantar várias questões, nomeadamente relacionadas com a segurança, a fiabilidade da tecnologia e a capacidade de resposta perante situações inesperadas. Além disso, a ausência de um condutor humano poderá representar uma mudança significativa na forma como os passageiros encaram a confiança nos serviços de transporte.

Com a chegada progressiva destes veículos às estradas europeias, é provável que cada vez mais pessoas tenham oportunidade de experimentar esta forma de mobilidade. Contudo, será que os utilizadores estão preparados para entregar a responsabilidade de uma viagem a um sistema totalmente autónomo?

Queremos saber a sua opinião: faria uma viagem num robotáxi, sem qualquer condutor humano ao volante?

Faria uma viagem num robotáxi, sem qualquer condutor humano ao volante? Sim

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Nesta rubrica, colocamos questões sobre temas atuais e úteis, por forma a conhecer as opiniões e tendências dos nossos leitores, tanto no mundo da tecnologia como da mobilidade, sobretudo no que ao nosso país diz respeito.

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