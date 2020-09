Quer soluções de mobilidade mais sustentável? Tenha uma trotinete ou bicicleta elétrica

Para quem tem que percorrer com frequência distâncias demasiado curtas para ir de carro, mas demasiado longas para ir a pé, existem soluções que podem fazer a diferença e que, ambientalmente, acabam por ser mais sustentáveis. É o caso das trotinetes e bicicletas elétricas.

Se procura uma destas soluções para a próxima temporada de trabalho e aulas, temos sugestões para lhe deixar a preços muito interessantes face às especificações dos meios de transporte elétricos.

Trotinetes elétricas

D8

A trotinete D8 suporta peso até 100 kg e pode atingir uma velocidade máxima de 25km/h. Além disso, tem autonomia, segundo indicação da marca, para no máximo 30 km.

O desing é bastante simples, é um produto que se dobra para uma arrumação mais simples, tem rodas de 8,5″ e na parte traseira além do travão de disco mecânico, ainda tem um travão de pé, como uma trotinete comum. No guiador, apresenta um pequeno painel com indicações básicas, como velocidade instantânea ou nível de bateria.

A trotinete D8 está disponível por 249€, utilizando o código de desconto GKB515S.

Trotinete D8

KUGOO S1 Pro

A KUGOO S1 Pro trata-se de um produto já testado aqui no Pplware, que se destacou pela facilidade de utilização, suspensão dupla e pela autonomia.

Tem um motor de 350W, colocado na roda da frente, e atinge uma velocidade máxima de 30km/h (36km/h a descer). A bateria está colocada na base, com uma capacidade de 7,5 Ah. Assim, de acordo com o fabricante pode atingir também os 30km.

A S1 Pro pesa 11 kg e suporta até um peso de 120 kg. Nesse sentido, naturalmente que os amortecedores foram pensados tendo em conta este peso. As rodas são de 8”, com pneus maciços perfurados lateralmente, para ajudar na adaptação ao piso.

A KUGOO S1 Pro está disponível por 265€, utilizando o código de desconto GKB519S.

KUGOO S1 Pro

Bicicletas elétricas e híbridas

KUGOO Kirin B1

O universo das bicicletas elétricas é outro que acaba por ter uma enorme oferta com preços muito variados. O investimento dependerá muito dos quilómetros rodados, mas o que é certo é que este meio de transporte está a ser cada vez mais uma opção para quem sai de casa todos os dias para trabalhar.

Além de uma forma de fazer exercício físico, ainda têm a ajuda do motor elétrico que fará toda a diferença neste país cheio de subidas.

A KUGOO Kirin B1 é capaz de fazer subidas com inclinação de 15º com facilidade. Pode atingir uma velocidade máxima de 25km/h e percorrer até 23km só com a ajuda da bateria. No entanto, poderá meter o corpo a mexer e fazer o seu ritmo. De notar que a bateria demora 4 horas a carregar.

As rodas são de 12″. Apesar de ser dobrável, a bicicleta tem ao centro uma pega que facilita o seu transporte e arrumação.

A bicicleta elétrica KUGOO Kirin B1 está disponível por 330€ com o código de desconto GKB448S.

KUGOO Kirin B1

FIIDO D2

A FIIDO D2 suporta até 120 kg e atinge uma velocidade máxima de 25 km/h. É um modelo robusto, que pesa 19kg. Uma particularidade deste e dos outros modelos, é o facto da bicicleta ser dobrável e se poder arrumar num espaço mais limitado.

Tem um tempo de carregamento de 5 horas e com um ciclo de bateria poderá percorrer até 35 km em modo elétrico ou até 50 km, combinando com os pedais.

A bicicleta elétrica híbrida FIIDO D2 está disponível por 482€, com o código de desconto GKB250S.

FIIDO D2

Xiaomi HIMO Z20

Por fim, o destaque vai para a Xiaomi HIMO Z20. Trata-se de um modelo de gama superior, comparativamente às sugestões anteriores.

As rodas de 20″ já permitem uma utilização tanto em estrada como na montanha, podendo ser, então, utilizada em diferentes cenários. Inclui 6 velocidades e em modo híbrido pode ter autonomia para 80km. Já em modo puramente elétrico a autonomia pode chegar aos 50km.

De referir que esta bicicleta pesa 21kg e suporta peso até 100kg.

A bicicleta elétrica HIMO Z20 está disponível por 722€, utilizando o código de desconto GKB491S.

Xiaomi HIMO Z20

Todos os produtos referidos são enviados a partir de armazém europeu, com entrega rápida e sem custos adicionais. Veja ainda a grande promoção de trotinetes e bicicletas elétricas, a decorrer esta semana.