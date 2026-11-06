Quem precisa de trabalhadores? Robôs da Xiaomi já fazem turnos de oito horas

A Xiaomi demonstrou a utilização de robôs humanoides numa linha de produção de veículos elétricos, numa operação que ultrapassou as oito horas. O vídeo mostra também como máquinas com rodas continuam a ter um papel importante na automação industrial.

A utilização de robôs humanoides na indústria está a evoluir, com várias empresas a desenvolver máquinas capazes de executar tarefas tradicionalmente realizadas por trabalhadores humanos. A Xiaomi é uma das tecnológicas que está a apostar nesta área e apresentou uma demonstração dos seus robôs numa fábrica de automóveis elétricos, onde realizaram operações de manipulação e organização de componentes.

Robôs humanoides executam tarefas numa linha de produção

Num vídeo recente, a Xiaomi mostrou dois robôs humanoides a trabalhar no posto de organização das coberturas laterais da consola central dos seus automóveis. Conforme se vê, as máquinas retiram os componentes de contentores, transportam-nos até estruturas de armazenamento e colocam-nos nos espaços correspondentes.

Segundo a empresa, os robôs não só conseguiram satisfazer as necessidades diárias de produção daquele posto de trabalho, como foram capazes de detetar e corrigir anomalias autonomamente e de comunicar com o sistema de controlo da linha de produção.

O contador apresentado no vídeo ultrapassa as oito horas de operação, terminando nas oito horas e cinco minutos. No entanto, a demonstração inclui duas pausas para carregamento, pelo que não corresponde a oito horas de funcionamento ininterrupto com a mesma carga de bateria.

8 hours on the production line. 🤖 Xiaomi’s full-size humanoid robot takes on an 8-hour task at the Center Console Side-Cover Sorting Workstation at Xiaomi Auto Factory. Beyond sustained operation, it can autonomously detect and correct anomalies while coordinating with the production line system — another step toward real-world industrial deployment. #XiaomiRobotics #EmbodiedAI — Xiaomi Tech (@XiaomiTech_) November 3, 2026

Este resultado surge na sequência de ensaios anteriores. Em março, a Xiaomi anunciou uma taxa de sucesso de 90,2% num teste de três horas dedicado à instalação de porcas autoblocantes. Posteriormente, divulgou uma taxa de 98% em ensaios realizados em julho.

Um robô com rodas também assume protagonismo

Num determinado momento do vídeo, aquando da queda de uma peça no chão, surge um robô com um tronco humanoide montado numa base com rodas, que se desloca até ao local para ajudar na recuperação do componente.

A movimentação de materiais na fábrica também recorre a plataformas móveis autónomas, responsáveis pelo transporte de contentores entre diferentes zonas.

Ainda faltam dados para avaliar o desempenho real

Apesar dos resultados apresentados e da provocação do título deste artigo, a demonstração da Xiaomi não permite concluir que os robôs estejam preparados para substituir trabalhadores humanos numa linha de produção.

Afinal, a marca não divulgou o número de componentes processados, a taxa de sucesso durante estas oito horas ou a frequência com que foi necessária alguma intervenção humana, dados fundamentais para avaliar a produtividade, a fiabilidade e o verdadeiro nível de autonomia dos equipamentos em condições reais de funcionamento.

Entretanto, segundo o seu presidente executivo, Lei Jun, a Xiaomi pretende implementar robôs humanoides em larga escala nas suas fábricas nos próximos cinco anos.

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