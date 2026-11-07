Quem manda no mercado automóvel mundial? Gigantes de sempre têm novos rivais

Um ranking compara as maiores fabricantes automóveis do mundo em 2015, 2020 e 2025. Apesar de a Toyota e a Volkswagen manterem a liderança, a BYD e outros nomes chineses estão a mudar o equilíbrio da indústria.

A indústria automóvel mundial atravessa uma transformação significativa. Apesar de os grandes grupos tradicionais continuarem a ocupar os primeiros lugares, a ascensão das fabricantes chinesas e a consolidação de empresas através de fusões estão a alterar a hierarquia do setor.

De facto, uma análise publicada pela Visual Capitalist, com dados de vendas e classificações históricas de diferentes fontes, permite perceber como evoluiu o mercado na última década e quais as fabricantes que ganharam mais protagonismo.

Toyota e Volkswagen continuam no topo

Em 2025, a Toyota manteve a liderança mundial, com 11,32 milhões de veículos vendidos, seguida da Volkswagen, com aproximadamente 8,98 milhões. O terceiro lugar pertence ao grupo Hyundai Kia, que alcançou cerca de 7,27 milhões de unidades, enquanto a General Motors surge na quarta posição, com 6,18 milhões.

A Stellantis ocupa o quinto lugar, com 5,6 milhões de veículos, seguida da Ford, com 4,65 milhões. Logo atrás aparece a chinesa BYD, com 4,60 milhões de unidades, ficando a menos de 50 mil veículos da fabricante norte-americana, segundo os números apresentados pela Visual Capitalist.

A classificação inclui ainda Honda, Suzuki e Nissan entre os 10 primeiros lugares. Mais abaixo surgem outros nomes chineses, como a Geely e a Changan, ambos com mais de 2,9 milhões de veículos vendidos.

A proximidade entre a BYD e a Ford é um dos dados mais relevantes do ranking, mostrando a dimensão alcançada pela fabricante chinesa e a crescente capacidade das empresas asiáticas para competir com marcas historicamente dominantes.

Fabricantes chinesas em clara ascenção

A expansão das fabricantes chinesas está fortemente relacionada com o crescimento dos veículos elétricos. Segundo os dados apresentados no artigo, as fabricantes chinesas representaram 60% das vendas mundiais de automóveis elétricos em 2025, incluindo veículos 100% elétricos e híbridos plug-in.

O mercado interno tem sido determinante para este crescimento. Na China, estes veículos representaram quase 55% das vendas de automóveis novos, beneficiando de uma oferta diversificada e de preços competitivos.

O país tem também uma posição dominante na cadeia de produção das baterias, concentrando mais de 80% da produção mundial de células. Esta capacidade industrial constitui uma vantagem importante para as fabricantes locais, que conseguem integrar uma parte significativa da cadeia de valor dos veículos elétricos.

A par disso, as exportações chinesas de automóveis elétricos duplicaram em 2025, ultrapassando os 2,5 milhões de unidades, enquanto as marcas chinesas reforçaram a sua presença em mercados como o Sudeste Asiático.

A criação da Stellantis mudou o ranking

Outra transformação importante resulta da consolidação de várias fabricantes. A Stellantis é um desses exemplos, tendo sido criada em janeiro de 2021, através da fusão entre a Fiat Chrysler Automobiles e o grupo PSA. A operação reuniu marcas como Fiat, Jeep, Peugeot, Citroën, Opel, Ram e Dodge, entre outras, sob a mesma estrutura empresarial.

A criação de grupos de maior dimensão permite partilhar investimentos em investigação, desenvolvimento tecnológico, plataformas e componentes, numa indústria que exige recursos financeiros cada vez mais elevados.