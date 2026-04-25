Quase 80% considera que faz sentido termos centrais nucleares em Portugal

A crise energética global forçou muitos países a repensar as suas estratégias, recolocando o nuclear numa agenda que muitos julgavam encerrada. Historicamente dependente das importações energéticas, Portugal não ficou alheio ao debate: chegou a hora de ponderar seriamente o nuclear? A maioria dos nossos leitores acredita que sim.

Fará sentido termos centrais nucleares em Portugal?

Recolhidas as 2332 respostas, importa perceber o que pensam as pessoas que nos leem relativamente às centrais nucleares em Portugal.

Segundo os resultados, 78% dos leitores considera que sim, Portugal deveria apostar em centrais nucleares próprias.

Contrariamente às 1810 que votaram que sim, 522 (22%) pessoas revelaram que não faz sentido termos centrais nucleares.

Resultados em gráfico

Para uma melhor perceção visual, segue o gráfico com os resultados desta questão.

Pode, também, ver as opiniões deixadas na secção de comentários do artigo onde foi colocada a questão.

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Questão desta semana: Os cidadãos com mais de 75 anos devem ser proibidos de conduzir? Sim

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Nesta rubrica, colocamos uma questão sobre temas pertinentes, atuais e úteis, para conhecer a opinião e tendências dos nossos leitores no mundo da tecnologia, sobretudo no nosso país.

Assim, caso queiram ver algum tema votado nas nossas questões semanais, basta deixarem um comentário com o mesmo ou enviem para marisa.pinto@pplware.com.