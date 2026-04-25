Quase 80% considera que faz sentido termos centrais nucleares em Portugal
A crise energética global forçou muitos países a repensar as suas estratégias, recolocando o nuclear numa agenda que muitos julgavam encerrada. Historicamente dependente das importações energéticas, Portugal não ficou alheio ao debate: chegou a hora de ponderar seriamente o nuclear? A maioria dos nossos leitores acredita que sim.
Fará sentido termos centrais nucleares em Portugal?
Recolhidas as 2332 respostas, importa perceber o que pensam as pessoas que nos leem relativamente às centrais nucleares em Portugal.
Segundo os resultados, 78% dos leitores considera que sim, Portugal deveria apostar em centrais nucleares próprias.
Contrariamente às 1810 que votaram que sim, 522 (22%) pessoas revelaram que não faz sentido termos centrais nucleares.
Resultados em gráfico
Para uma melhor perceção visual, segue o gráfico com os resultados desta questão.
Pode, também, ver as opiniões deixadas na secção de comentários do artigo onde foi colocada a questão.
Participe na nossa questão desta semana
Questão desta semana:
Loading ...
Nesta rubrica, colocamos uma questão sobre temas pertinentes, atuais e úteis, para conhecer a opinião e tendências dos nossos leitores no mundo da tecnologia, sobretudo no nosso país.
Assim, caso queiram ver algum tema votado nas nossas questões semanais, basta deixarem um comentário com o mesmo ou enviem para marisa.pinto@pplware.com.
Claro que sim! Só a força do lobby dos combustíveis fósseis é que ajuda a espalhar o mito do “nuclear não”. Precisaremos sempre de uma fonte de energia “on demand” para complementar as renováveis e enquanto não existirem centrais de fusão, a solução é mesmo a fissão nuclear. A não ser que pensemos voltar ao carvão 🙂