Quase 100%: Noruega bate novo recorde na venda de carros elétricos

A Noruega está cada vez mais perto de se tornar o primeiro mercado do mundo totalmente elétrico. Em agosto, 98,7% de todos os carros novos registados no país eram 100% elétricos, um novo máximo histórico que confirma a tendência dos últimos anos.

Os números divulgados pelo Norwegian Road Traffic Information Council (em norueguês, OFV) mostram que a eletrificação do mercado automóvel norueguês está praticamente concluída.

Em agosto foram registados 13.451 carros novos, menos 3,4% do que no mesmo mês de 2025. Contudo, a fatia dos elétricos disparou para os 98,7%, acima dos 96,9% registados um ano antes.

Numa tendência de subida, a quota e elétricos já tinha atingido 97,6%, em julho, e, desde o início do ano, os carros 100% elétricos representam 97,8% de todas as vendas no país escandinavo.

Atualmente, quem compra carro novo na Noruega já quase não tem alternativa a não ser optar por um modelo elétrico.

Volkswagen lidera, chineses ganham terreno

Apesar da ligeira quebra do mercado, seis das 10 marcas mais vendidas registaram crescimento face a agosto de 2025.

A Xpeng e a Toyota destacaram-se com o crescimento mais forte, mas a BYD, BMW, Volvo e Audi também aumentaram os seus registos. A Volkswagen foi a marca mais registada no mês, seguida pela Toyota e pela Xpeng. Ao nível de modelos, o pódio foi composto pelo Volkswagen ID.4, Toyota bZ4X e BMW iX3.

Destaque ainda para o avanço das marcas chinesas, com a Xpeng e a BYD, em conjunto, a representarem 11,4% do mercado, mais do dobro dos 4,9% que tinham há um ano. Comparando com agosto de 2025, foram entregues a clientes noruegueses mais do dobro de veículos destas duas marcas.

Tesla em contramão na Noruega

A destoar da tendência positiva está a Tesla. Em agosto, a fabricante de Elon Musk registou menos 2387 unidades do que no mesmo mês do ano passado, numa queda que, sozinha, explica a contração do mercado. Sem a Tesla, o mercado norueguês teria crescido 17% em agosto.

Ainda assim, a Tesla continua a ser a marca mais registada em 2026, considerando o acumulado do ano. Não obstante, a vantagem sobre a Toyota está a esbater-se rapidamente, com a diferença entre as duas marcas a cair de 9173 para apenas 3740 unidades, uma vez que a Toyota cresceu 46,4% desde janeiro, enquanto a Tesla recuou 11%.

Leia também: