Quanto pode poupar com um carro elétrico? Este novo simulador gratuito faz as contas

Com o número de carros elétricos nas estradas portuguesas a crescer e o custo de andar de carro a pesar cada vez mais no orçamento das famílias, fazendo-as considerar um modelo movido a bateria, a ADENE – Agência para a Energia lançou um simulador de preço do carregamento que ajuda a perceber se vale a pena trocar de combustível para eletricidade.

O Simulador de Mobilidade Elétrica foi lançado a 17 de setembro e surge num momento em que o segmento elétrico já não pode ser ignorado pelos consumidores portugueses, uma vez que o parque nacional de veículos elétricos cresceu 37,7% em 2025 e já corresponde a 9% do total de automóveis em Portugal.

Este crescimento traduziu-se numa procura crescente por informação clara sobre custos de carregamento, algo que até agora exigia comparações manuais e pouco intuitivas entre operadores.

Conheça o simulador

O processo de simulação divide-se em três etapas:

Perfil de Utilização, onde o condutor escolhe entre três tipos de perfil de mobilidade, Urbano, Rural ou Longa Distância , cada um acompanhado de uma explicação sobre o que caracteriza esse padrão de utilização, além de campos relativos à autonomia da bateria e ao consumo da viatura.

, cada um acompanhado de uma explicação sobre o que caracteriza esse padrão de utilização, além de campos relativos à autonomia da bateria e ao consumo da viatura. Perfil de Carregamento, onde o utilizador especifica se carrega o veículo em casa, qual a potência do respetivo carregador doméstico , e ainda a distribuição dos carregamentos realizados no exterior por tipo de posto público.

, e ainda a distribuição dos carregamentos realizados no exterior por tipo de posto público. Adesão, que apresenta os resultados da comparação e permite avançar diretamente para os canais dos prestadores de serviço cujas condições melhor se ajustam ao perfil identificado.

Esta segmentação detalhada permite que o simulador analise o perfil real de utilização de cada condutor e apresente os custos aproximados para o seu veículo elétrico, em vez de recorrer a médias genéricas que pouco refletem os hábitos concretos de cada pessoa.

Ajuda gratuita para análise de preços de carregamento

Entre as vantagens destacadas pela própria ADENE destaca-se o facto de a ferramenta ser totalmente gratuita e não implicar qualquer compromisso, sendo que, por se tratar de um portal da responsabilidade da agência pública, os dados recolhidos não são utilizados para fins publicitários.

Esta característica distingue o simulador de outras plataformas comerciais do setor, que frequentemente associam a comparação de tarifários a campanhas de angariação de clientes.