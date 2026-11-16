Quanto dura realmente a bateria de um carro elétrico? Dados da Ford surpreendem

O receio de gastar milhares a trocar uma bateria continua a travar quem pondera comprar um elétrico. Para acabar com o mito, a Ford foi analisar os dados reais de mais de 36.000 unidades do Mustang Mach-E lançadas em 2021. Juntos, estes SUV já percorreram mais de 3,2 mil milhões de quilómetros em estrada aberta. O veredicto contraria os cenários mais pessimistas.

Ao fim de uma média de 5,2 anos de utilização e 88.500 quilómetros percorridos, os pacotes de baterias mantêm 92% da sua capacidade útil original. Na prática, uma versão de 294 cv com autonomia homologada de 491 quilómetros perde apenas cerca de 40 quilómetros de alcance real. O dado mais impressionante reside na consistência da frota. 95% dos veículos avaliados apresentam uma saúde de bateria entre os 87% e os 97%.

Resistência acima dos 320.000 quilómetros

Os números ficam ainda mais relevantes quando a análise aperta para os condutores que fazem estrada a sério. Mais de 2.000 exemplares do Mustang Mach-E já ultrapassaram a barreira dos 160.000 quilómetros e seguram mais de 91% da capacidade energética na bateria. Mesmo no grupo restrito das 30 viaturas que já superaram os 320.000 quilómetros, o desgaste químico abrandou e a média estabilizou nos 88%.

Convém notar um detalhe técnico importante nesta equação. Todos os carros de 2021 avaliados pela marca utilizam células de níquel-manganês-cobalto (NCM), uma química que tende a degradar-se mais depressa do que as atuais baterias de fosfato de ferro-lítio (LFP), adotadas pela Ford apenas em 2023. Segundo Kevin Vander Laan, responsável técnico pelas baterias de alta tensão da marca, os testes em laboratório servem para criar modelos informáticos, mas o asfalto continua a ser o único juiz fiável.

Os testes independentes e como poupar as células

Como os dados partem do próprio fabricante, o ceticismo é natural, mas as auditorias externas confirmam o cenário. A empresa austríaca de diagnóstico Aviloo analisou 500.000 testes de bateria e atribuiu ao Mustang Mach-E uma saúde média de 92,5% aos 150.000 quilómetros. Este registo coloca o modelo da Ford ligeiramente acima do Tesla Model Y (90,3%) e do Model 3 (88,9%) na mesma fasquia de quilometragem.

Ainda assim, as médias estatísticas não fazem milagres se o condutor abusar do sistema elétrico no dia a dia. O calor extremo e o uso constante de postos de carregamento rápido em corrente contínua até aos 100% aceleram a perda de autonomia. A regra prática passa por manter a carga entre os 20% e os 80% nas rotinas diárias, preferir uma wallbox doméstica em corrente alternada e estacionar à sombra no verão.

Toda esta telemetria recolhida ao longo de cinco anos vai servir de base para afinar o software de gestão energética da próxima geração de elétricos da marca. O primeiro beneficiário será a Fathom, uma pick-up média que a Ford prepara para lançar nos Estados Unidos por menos de 30.000 dólares (cerca de 26.800 euros).