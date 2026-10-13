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Motores/Energia

Quanto custa ocupar dois lugares de estacionamento?

1 Comentário

Encontrar lugar para estacionar nas zonas urbanas mais movimentadas é cada vez mais difícil, e a pressa ou a falta de espaço para a manobra levam muitos condutores a deixar o carro com parte da viatura sobre o lugar ao lado. Se tem dúvidas sobre se este comportamento é legalmente punido, saiba que sim, deixar o carro a ocupar dois lugares de estacionamento é uma infração ao Código da Estrada.

O Código da Estrada não tem uma norma que proíba expressamente ocupar dois lugares, mas a infração resulta da conjugação de vários preceitos. O artigo 48.º determina:

  • No n.º 4, que dentro das localidades o estacionamento se faça nos locais destinados a esse efeito e pela forma indicada, “o mais próximo possível do respetivo limite direito”;
  • No n.º 5, que o condutor deixe os intervalos indispensáveis à saída de outros veículos, à ocupação dos espaços vagos e ao fácil acesso aos prédios.

O artigo 50.º proíbe ainda o estacionamento em todos os lugares em que se impeça o acesso a veículos devidamente estacionados, a saída destes ou a ocupação de lugares vagos. Ao ocupar parte de um lugar vizinho, o condutor impede que outro veículo o utilize, o que o coloca em incumprimento destas normas.

Relativamente a coimas, tanto a violação do artigo 48.º como a do artigo 50.º, n.º 1, alínea b), são puníveis com coima de 30 a 150 euros, e a fiscalização cabe às autoridades competentes, como a Polícia de Segurança Pública (PSP), a Guarda Nacional Republicana (GNR) e as polícias municipais.

Leia também:

Novo Código da Estrada: MUBi sugere limite de 30 km/h nas localidades

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Autor: Ana Sofia Neto
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Tags:
código da estrada estacionamento

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Comentários

1

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  1. Avatar de TugAzeiteiro
    TugAzeiteiro

    A resposta é simples… não custa nada, pura e simplesmente porque não há qualquer tipo de fiscalização! Por isso é o que se vê todos os dias…

    Responder
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