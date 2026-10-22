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Motores/Energia

Qual a razão para muitos dos novos carros terem a traseira “cortada”?

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“Os carros estão a ficar todos iguais.” A frase ouve-se cada vez mais, e a aerodinâmica ajuda a explicar essa semelhança. Em vários modelos, o tejadilho desce suavemente até uma traseira que termina num corte abrupto. Este desenho tem décadas de história. É o princípio da chamada traseira Kamm.

Ilustração do princípio da chamada traseira Kamm

O que é a traseira Kamm?

Também conhecida como Kammback, esta configuração tem uma carroçaria que afunila em direção à traseira, mas termina antes de formar uma cauda longa e pontiaguda.

O nome está associado ao engenheiro alemão Wunibald Kamm, que investigou esta solução na década de 1930. Entre 1938 e 1941, desenvolveu protótipos que procuravam conciliar uma baixa resistência ao ar com dimensões adequadas a um automóvel. Portanto, o princípio é muito anterior aos atuais carros elétricos.

Para compreender a ideia, podemos imaginar um corpo com uma frente arredondada e uma traseira que vai estreitando progressivamente. Esse prolongamento permite encaminhar o ar de forma gradual. Contudo, aplicado integralmente a um carro, ocuparia bastante espaço sem oferecer uma vantagem equivalente para os passageiros ou a bagageira.

A traseira Kamm encurta esse prolongamento, procurando preservar parte do benefício aerodinâmico.

Ilustração do princípio da chamada traseira Kamm

Porque é importante a forma como o ar sai da traseira?

A aerodinâmica de um automóvel depende também do que acontece depois de o ar passar pela carroçaria.

Quando o escoamento se separa da superfície, forma-se atrás do veículo uma esteira com recirculação e pressão reduzida. A distribuição de pressões resultante contribui para a resistência que o motor precisa de vencer.

Uma traseira progressivamente afunilada permite reduzir essa resistência. O corte final define onde o escoamento se separa, mas o resultado depende da inclinação do tejadilho, do estreitamento lateral e da dimensão da superfície traseira.

Por isso, uma traseira vertical, por si só, não transforma um automóvel num Kammback eficiente. O desenho que antecede o corte é fundamental. Os estudos sobre estas geometrias mostram que o comprimento e a forma da cauda influenciam o arrasto.

Ilustração do princípio da chamada traseira Kamm
O mérito desta solução está, assim, no compromisso: obter uma carroçaria mais curta e utilizável, mantendo boas características aerodinâmicas.

O ar comporta-se como se a ponta ainda existisse?

Esta é uma explicação popular, mas deve ser entendida como uma simplificação visual.

Atrás da carroçaria continua a existir uma esteira. Não surge uma extensão invisível que reproduza exatamente o comportamento de uma cauda sólida e completa.

Uma investigação publicada em 2023 na revista científica Fluids, com ensaios em túnel de vento, verificou que encurtar caudas afuniladas aumentava a resistência aerodinâmica nas configurações estudadas.

Os autores também alertaram que a ideia de cortar grande parte da cauda quase sem penalização não se confirmou nas formas semelhantes a automóveis analisadas.

Ilustração do princípio da chamada traseira Kamm

O que significa o coeficiente aerodinâmico Cx?

O chamado “índice de aerodinâmica” é, mais rigorosamente, o coeficiente de resistência aerodinâmica, identificado por Cx ou Cd. Também pode aparecer como Cw em documentação de origem alemã.

É um número sem unidade que permite caracterizar o arrasto de um corpo em determinadas condições. Mantendo a mesma área frontal, velocidade e condições do ar, um coeficiente inferior corresponde a menor resistência.

Por exemplo, passar de um Cx de 0,30 para 0,24 representa uma redução de 20% na componente aerodinâmica da resistência, nessas condições. Não significa automaticamente menos 20% de consumo, porque o veículo também gasta energia para vencer o rolamento dos pneus, acelerar e alimentar os seus equipamentos.

O coeficiente é determinado através de medições, nomeadamente em túnel de vento, e pode ser estudado com simulações computacionais. Não basta observar a silhueta de um carro para conhecer o seu valor.

O coeficiente de resistência aerodinâmica (Cd) traduz a influência da forma, da inclinação e das condições do escoamento na resistência ao ar, relacionando essa força com a pressão dinâmica e a área de referência. | NASA

Um carro com menor Cx oferece sempre menos resistência?

É necessário considerar também a área frontal, ou seja, a área da silhueta do automóvel vista de frente.

A resistência aerodinâmica pode ser expressa pela seguinte equação:

F = 1 2 ρ · v2 · Cx · A

Nesta expressão, F é a força de resistência aerodinâmica, ρ (ró) é a densidade do ar, v é a velocidade do veículo relativamente ao ar, Cx é o coeficiente de resistência aerodinâmica e A é a área frontal. A equação mostra que o tamanho do veículo também conta.

Veja-se este exemplo hipotético:

VeículoCxÁrea frontalProduto Cx × área
Automóvel mais baixo0,252,2 m²0,55 m²
SUV de maiores dimensões0,232,8 m²0,644 m²

Apesar de apresentar um Cx inferior, o SUV deste exemplo teria cerca de 17% mais resistência aerodinâmica à mesma velocidade, devido à sua maior área frontal.

Porque faz tanta diferença em autoestrada?

A resistência do ar aumenta aproximadamente com o quadrado da velocidade, mantendo as restantes condições.

Assim, passar de 90 para 120 km/h aumenta a força de resistência aerodinâmica em cerca de 78%. A potência necessária apenas para vencer essa resistência cresce ainda mais: aproximadamente 137%, porque depende também da velocidade de deslocação.

Estes valores resultam da equação aerodinâmica e não representam aumentos equivalentes no consumo total do automóvel. Ajudam, contudo, a explicar por que razão a autonomia de um elétrico pode diminuir significativamente em autoestrada.

É também por isso que os fabricantes trabalham elementos menos evidentes, como o revestimento inferior, as jantes, as entradas de ar e os defletores junto às rodas. A silhueta geral é apenas uma parte do trabalho.

Dez elétricos com menor resistência aerodinâmica anunciada

Estes valores têm de ser enquadrados nos critérios publicados. Que não são todos do mesmo naipe.

Por exemplo, a Geely refere um ensaio a 120 km/h para o E8, enquanto a página do Stelato S9 identifica 160 km/h. Diferenças tão pequenas devem, por isso, ser interpretadas com prudência.

PosiçãoModeloCx anunciado
1Dongfeng Forthing Xinghai S70,191
2Arcfox Alpha S50,1925
3Stelato S9 elétrico0,193
4XPENG MONA M030,194
5BYD Yangwang U7 elétrico0,195
6Lucid Air0,197
7GAC Hyptec GT0,197
8Baojun Xiangjing elétrico0,198
9Geely Galaxy E80,199
10Mercedes-Benz EQS0,200
Os modelos com valores iguais estão empatados. Estes números representam as configurações mais favoráveis anunciadas, podendo variar com jantes, pneus, retrovisores e equipamento.

Além disso, menor Cx não significa necessariamente menor consumo: a resistência aerodinâmica também depende da área frontal. Para comparar a força de resistência à mesma velocidade, interessa o produto Cx × área frontal.

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Autor: Vítor M.
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Tags:
aerodinâmica Kammback traseira Kamm

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