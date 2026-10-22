Qual a razão para muitos dos novos carros terem a traseira “cortada”?

“Os carros estão a ficar todos iguais.” A frase ouve-se cada vez mais, e a aerodinâmica ajuda a explicar essa semelhança. Em vários modelos, o tejadilho desce suavemente até uma traseira que termina num corte abrupto. Este desenho tem décadas de história. É o princípio da chamada traseira Kamm.

O que é a traseira Kamm?

Também conhecida como Kammback, esta configuração tem uma carroçaria que afunila em direção à traseira, mas termina antes de formar uma cauda longa e pontiaguda.

O nome está associado ao engenheiro alemão Wunibald Kamm, que investigou esta solução na década de 1930. Entre 1938 e 1941, desenvolveu protótipos que procuravam conciliar uma baixa resistência ao ar com dimensões adequadas a um automóvel. Portanto, o princípio é muito anterior aos atuais carros elétricos.

Para compreender a ideia, podemos imaginar um corpo com uma frente arredondada e uma traseira que vai estreitando progressivamente. Esse prolongamento permite encaminhar o ar de forma gradual. Contudo, aplicado integralmente a um carro, ocuparia bastante espaço sem oferecer uma vantagem equivalente para os passageiros ou a bagageira.

A traseira Kamm encurta esse prolongamento, procurando preservar parte do benefício aerodinâmico.

Porque é importante a forma como o ar sai da traseira?

A aerodinâmica de um automóvel depende também do que acontece depois de o ar passar pela carroçaria.

Quando o escoamento se separa da superfície, forma-se atrás do veículo uma esteira com recirculação e pressão reduzida. A distribuição de pressões resultante contribui para a resistência que o motor precisa de vencer.

Uma traseira progressivamente afunilada permite reduzir essa resistência. O corte final define onde o escoamento se separa, mas o resultado depende da inclinação do tejadilho, do estreitamento lateral e da dimensão da superfície traseira.

Por isso, uma traseira vertical, por si só, não transforma um automóvel num Kammback eficiente. O desenho que antecede o corte é fundamental. Os estudos sobre estas geometrias mostram que o comprimento e a forma da cauda influenciam o arrasto.

O mérito desta solução está, assim, no compromisso: obter uma carroçaria mais curta e utilizável, mantendo boas características aerodinâmicas.

O ar comporta-se como se a ponta ainda existisse?

Esta é uma explicação popular, mas deve ser entendida como uma simplificação visual.

Atrás da carroçaria continua a existir uma esteira. Não surge uma extensão invisível que reproduza exatamente o comportamento de uma cauda sólida e completa.

Uma investigação publicada em 2023 na revista científica Fluids, com ensaios em túnel de vento, verificou que encurtar caudas afuniladas aumentava a resistência aerodinâmica nas configurações estudadas.

Os autores também alertaram que a ideia de cortar grande parte da cauda quase sem penalização não se confirmou nas formas semelhantes a automóveis analisadas.

O que significa o coeficiente aerodinâmico Cx?

O chamado “índice de aerodinâmica” é, mais rigorosamente, o coeficiente de resistência aerodinâmica, identificado por Cx ou Cd. Também pode aparecer como Cw em documentação de origem alemã.

É um número sem unidade que permite caracterizar o arrasto de um corpo em determinadas condições. Mantendo a mesma área frontal, velocidade e condições do ar, um coeficiente inferior corresponde a menor resistência.

Por exemplo, passar de um Cx de 0,30 para 0,24 representa uma redução de 20% na componente aerodinâmica da resistência, nessas condições. Não significa automaticamente menos 20% de consumo, porque o veículo também gasta energia para vencer o rolamento dos pneus, acelerar e alimentar os seus equipamentos.

O coeficiente é determinado através de medições, nomeadamente em túnel de vento, e pode ser estudado com simulações computacionais. Não basta observar a silhueta de um carro para conhecer o seu valor.

O coeficiente de resistência aerodinâmica (Cd) traduz a influência da forma, da inclinação e das condições do escoamento na resistência ao ar, relacionando essa força com a pressão dinâmica e a área de referência. | NASA

Um carro com menor Cx oferece sempre menos resistência?

É necessário considerar também a área frontal, ou seja, a área da silhueta do automóvel vista de frente.

A resistência aerodinâmica pode ser expressa pela seguinte equação:

F = 1 2 ρ · v2 · C x · A

Nesta expressão, F é a força de resistência aerodinâmica, ρ (ró) é a densidade do ar, v é a velocidade do veículo relativamente ao ar, Cx é o coeficiente de resistência aerodinâmica e A é a área frontal. A equação mostra que o tamanho do veículo também conta.

Veja-se este exemplo hipotético:

Veículo Cx Área frontal Produto Cx × área Automóvel mais baixo 0,25 2,2 m² 0,55 m² SUV de maiores dimensões 0,23 2,8 m² 0,644 m²

Apesar de apresentar um Cx inferior, o SUV deste exemplo teria cerca de 17% mais resistência aerodinâmica à mesma velocidade, devido à sua maior área frontal.

Porque faz tanta diferença em autoestrada?

A resistência do ar aumenta aproximadamente com o quadrado da velocidade, mantendo as restantes condições.

Assim, passar de 90 para 120 km/h aumenta a força de resistência aerodinâmica em cerca de 78%. A potência necessária apenas para vencer essa resistência cresce ainda mais: aproximadamente 137%, porque depende também da velocidade de deslocação.

Estes valores resultam da equação aerodinâmica e não representam aumentos equivalentes no consumo total do automóvel. Ajudam, contudo, a explicar por que razão a autonomia de um elétrico pode diminuir significativamente em autoestrada.

É também por isso que os fabricantes trabalham elementos menos evidentes, como o revestimento inferior, as jantes, as entradas de ar e os defletores junto às rodas. A silhueta geral é apenas uma parte do trabalho.

Dez elétricos com menor resistência aerodinâmica anunciada

Estes valores têm de ser enquadrados nos critérios publicados. Que não são todos do mesmo naipe.

Por exemplo, a Geely refere um ensaio a 120 km/h para o E8, enquanto a página do Stelato S9 identifica 160 km/h. Diferenças tão pequenas devem, por isso, ser interpretadas com prudência.

Posição Modelo Cx anunciado 1 Dongfeng Forthing Xinghai S7 0,191 2 Arcfox Alpha S5 0,1925 3 Stelato S9 elétrico 0,193 4 XPENG MONA M03 0,194 5 BYD Yangwang U7 elétrico 0,195 6 Lucid Air 0,197 7 GAC Hyptec GT 0,197 8 Baojun Xiangjing elétrico 0,198 9 Geely Galaxy E8 0,199 10 Mercedes-Benz EQS 0,200 Os modelos com valores iguais estão empatados. Estes números representam as configurações mais favoráveis anunciadas, podendo variar com jantes, pneus, retrovisores e equipamento.

Além disso, menor Cx não significa necessariamente menor consumo: a resistência aerodinâmica também depende da área frontal. Para comparar a força de resistência à mesma velocidade, interessa o produto Cx × área frontal.