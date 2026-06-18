Projeto-piloto transforma carros elétricos em baterias gigantes para as casas

Um projeto-piloto está a transformar carros elétricos em verdadeiras centrais de energia portáteis, capazes de alimentar casas e de devolver eletricidade à rede quando esta mais precisa.

A ideia de usar a bateria de um carro elétrico para algo mais do que apenas mover o veículo não é propriamente nova, mas está a chegar ao mundo real.

Na Califórnia, as empresas Bidirectional Energy e Wallbox, com apoio da California Energy Commission, estão a instalar carregadores bidirecionais em cerca de 120 casas, num projeto-piloto.

A tecnologia permite que os veículos compatíveis não só carreguem a bateria, como a "descarreguem", devolvendo energia à casa ou à rede elétrica, sempre que for necessário.

Como funciona?

Um dos casos de uso já em funcionamento é o de Frances Bell, diretora-executiva da Bidirectional Energy, cuja casa, em Oakland, combina um Kia EV9 com um carregador Wallbox Quasar 2.

O sistema funciona de forma totalmente automática:

Se houver um corte de energia, a casa passa a ser alimentada pelo carro sem qualquer intervenção manual;

sem qualquer intervenção manual; Em horas de tarifa mais cara, o sistema reduz o consumo da rede recorrendo à energia armazenada no veículo.

Segundo os dados citados pela Canary Media, a bateria do EV9 tem capacidade para cerca de 99 kWh, ou seja, energia suficiente para manter uma casa típica a funcionar durante aproximadamente três dias sem ligação à rede.

Porque este projeto-piloto com carros elétricos é importante

Para já, o objetivo do projeto não é apenas demonstrar que a tecnologia funciona, mas preparar o terreno para uma futura adoção em maior escala, ou seja, formar instaladores, definir processos de ligação à rede e criar um modelo que possa ser replicado noutras regiões.

Se este tipo de solução se generalizar, os benefícios podem ir muito além de cada casa individual.

As empresas de energia poderão recorrer a frotas de veículos elétricos estacionados para ajudar a equilibrar a rede em períodos de maior procura, reduzindo o risco de cortes de energia e, ao mesmo tempo, compensando financeiramente os proprietários que cedem essa energia.

O futuro pode trazer mais iniciativas deste tipo

O caso da Califórnia mostra como os veículos elétricos podem deixar de ser vistos apenas como meio de transporte e passar a desempenhar um papel ativo na gestão energética das casas, funcionando como uma bateria de reserva já incluída na garagem.

Apesar de ser um projeto em fase de testes, se os resultados forem positivos, esta tecnologia pode tornar-se um complemento natural (ou até uma alternativa) aos sistemas de armazenamento doméstico tradicionais, ajudando famílias a poupar dinheiro e a ganhar resiliência face a falhas na rede elétrica.

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