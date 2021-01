Procura um McLaren Senna? Como novo e tem 300 mil euros em extras

Há carros e carros e alguns não são mesmo todos os bolsos. Mesmo comprando em segunda mão, há veículos que custam uma enorme fortuna. Sempre sonhou ter um McLaren Senna?

Há um que está à venda na RM Sotheby’s, mas custa mais de um milhão de euros… mas traz 300 mil euros em extras.

McLaren Senna tem apenas 724 Km

Com uma produção limitada a 500 unidades, o McLaren Senna é um dos superdesportivos mais desejados do mundo. Para quem sempre sonhou ter um exemplar, está agora um à venda, mas o valor ultrapassa um milhão de euros.

De acordo com a ACP, trata-se do chassis com o número 95 que renuncia à tradicional paleta de cores Mclaren. No seu lugar, o ainda atual proprietário optou pela fibra de carbono ao natural, assim como para o seu interior que combina com Alcantara. Uma associação onde o contraste vai para as costuras feitas à mão em tom Burton Blue.

Desde que foi vendido pela primeira vez em 2018, este modelo do McLaren apenas percorreu 724 quilómetros, mas o dono garante ter feito todas as revisões recomendáveis. Três anos depois, o hiperdesportivo procura novo proprietário.

Tal como o nome sugere, este modelo do McLaren é uma homenagem ao piloto brasileiro Ayrton Senna. Em 2019 o português Cristiano Ronaldo comprou McLaren Senna de 1 milhão de euros. O veículo tem 800 cv e só foram produzidas 500 unidades.