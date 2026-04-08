Primeiros modelos da chinesa Geely chegam a Portugal ainda este ano

A Geely Auto estabeleceu uma parceria estratégica com a Salvador Caetano Auto para a distribuição de veículos da marca Geely em Portugal. Os primeiros modelos serão lançados em 2026.

Fundado em 1997 como uma unidade subsidiária do Zhejiang Geely Holding Group (ZGH), o Geely Auto Group é uma fabricante líder de automóveis sediada em Hangzhou, na China. Atualmente, o Grupo gere várias marcas líderes, incluindo Geely, Lynk & Co e Zeekr.

Em 2025, as marcas sob a gestão do Geely Auto Group venderam mais de 3,02 milhões de unidades, representando um aumento de 32% em relação ao ano anterior.

Com décadas de experiência em engenharia automóvel avançada, eletrificação e soluções de mobilidade inteligente, a marca Geely lançará, em Portugal, em 2026, a sua primeira gama de modelos de nova geração, desenvolvidos à medida do mercado europeu.

Geely chega a Portugal pela porta da Salvador Caetano

Os veículos de última geração, com maior eficiência, conectividade avançada e um design centrado no utilizador, foram especificamente concebidos para responder à crescente procura do mercado português por soluções de mobilidade sustentáveis e de elevado desempenho.

O lançamento será feito por via da Salvador Caetano Auto, líder destacado na distribuição e retalho automóvel em Portugal.

No âmbito de uma parceria recentemente firmada, a Salvador Caetano será a distribuidora oficial da marca Geely em Portugal, assinalando um marco relevante na estratégia de expansão acelerada da marca na Europa e reforçando a sua presença regional.

Esta parceria com a Geely Auto reforça o compromisso da Salvador Caetano Auto em fortalecer a nossa oferta de soluções de mobilidade sustentável em todos os segmentos.

Disse Sérgio Ribeiro, administrador executivo da Salvador Caetano Auto e diretor-executivo de Distribuição Automóvel Internacional, acrescentando que "a capacidade de inovação e a competitividade dos produtos da marca Geely representam uma excelente oportunidade para dinamizar o panorama da mobilidade em Portugal".

Expansão europeia da Geely Auto inclui Portugal

Segundo as duas empresas, num comunicado, com esta parceria, a Geely Auto alinhar-se-á com a visão de expansão europeia do Grupo Salvador Caetano.

Enquanto fabricante de automóveis com interesse em soluções de mobilidade sustentável e tecnológica, a Geely Auto vai beneficiar da experiência da Salvador Caetano Auto no mercado português e da sua abordagem orientada para o cliente.

Esta colaboração procura consolidar a presença da Geely Auto em Portugal e oferecer aos consumidores acesso a uma gama de veículos sustentáveis, tecnologicamente equipados e seguros, ajustados às suas necessidades de mobilidade.

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