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Primeiro helicóptero Black Hawk do Exército português já chegou a Tancos

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O primeiro UH-60L Black Hawk adquirido pelo Exército português aterrou no Aeródromo Militar de Tancos e aguarda a conclusão do processo de certificação para iniciar a atividade aérea, estando prevista a entrega das restantes três aeronaves até 2028.

A aeronave chegou no domingo ao aeródromo situado em Vila Nova da Barquinha, no distrito de Santarém, tendo sido transportada num avião KC-390 da Força Aérea Portuguesa a partir de Melbourne, na Florida, nos Estados Unidos. A chegada do primeiro Black Hawk marca uma nova etapa na modernização do Exército, que passa a dispor de uma capacidade própria de aviação, destinada ao transporte tático, à projeção e extração de forças, ao apoio a operações militares e à evacuação médica.

Em declarações à Lusa, o porta-voz do Exército explicou que o helicóptero se encontra na fase final do processo de aceitação e certificação e que a atividade aérea será iniciada de forma progressiva depois de concluídos estes procedimentos.

Prevista na Lei de Programação Militar, a aquisição ascende a cerca de 40 milhões de euros, acrescidos de IVA, e integra um projeto mais amplo de modernização das forças terrestres. O projeto foi autorizado em outubro de 2024, através de um despacho do ministro da Defesa Nacional, Nuno Melo, que considerou a aquisição uma capacidade há muito reclamada pelo Exército.

Entregas até 2028 e preparação de pessoal

O programa contempla um total de quatro helicópteros UH-60L Black Hawk, estando prevista a chegada da segunda aeronave no segundo trimestre de 2027, da terceira no quarto trimestre do mesmo ano e da última no primeiro trimestre de 2028.

A Unidade de Helicópteros de Apoio, Proteção e Evacuação do Exército (UHAPE), que ficará instalada em Tancos, atingirá progressivamente a plena capacidade operacional, acompanhando a chegada dos veículos e a conclusão da formação do pessoal, das infraestruturas e do apoio logístico.

De acordo com o Exército, já existem militares qualificados nas áreas de pilotagem e manutenção aeronáutica, encontrando-se em curso a formação de novos quadros para a operação e sustentação desta capacidade.

Durante a fase inicial, a manutenção contará com o apoio especializado previsto no contrato, enquanto prossegue a adaptação das infraestruturas permanentes em Tancos, que tem envolvido intervenções nos hangares, na pista, na torre de controlo, nas áreas de manutenção e nas infraestruturas de abastecimento.

Black Hawks poderão ser usados para apoio à proteção civil

Com capacidade para transportar até 12 militares, os helicópteros permitirão desenvolver missões de reconhecimento, transporte tático, apoio aéreo próximo e evacuação médica, tanto em território nacional como em missões internacionais, conforme explicado, em outubro de 2025, pelo então chefe do Estado-Maior do Exército, general Eduardo Mendes Ferrão, que classificou a criação desta capacidade como um “marco histórico”.

Além do uso militar, as aeronaves poderão ser empregues em situações de emergência e de apoio à proteção civil, incluindo o transporte de feridos, o apoio logístico e a resposta a catástrofes naturais, devendo a nova unidade integrar o dispositivo de apoio militar de emergência.

Entretanto, importa clarificar que este é o primeiro Black Hawk ao serviço do Exército, mas não o primeiro do país, uma vez que a Força Aérea já opera helicópteros da mesma família, com missões que incluem o combate aéreo a incêndios rurais e a projeção de forças. Em 2022, informámos sobre a aquisição de seis aeronaves por parte da Força Aérea, com contrato assinado em agosto desse ano.

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Autor: Ana Sofia Neto
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Tags:
Black Hawk Exército português helicoptero

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Comentários

2
  1. VA
    Vasco

    Portugal só compra restos e material obsoleto (como este), e paga a preços premium…

    Responder
  2. JD
    Joe Doe

    A classe politica agora vai poder ir a banhos de helicoptero… não vejo outra utilidade para o brinquedo

    Responder

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