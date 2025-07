Primeiro elétrico da Bentley vai surpreender os conversadores: onde está o banco do pendura?

Não só na tecnologia de um carro recai a inovação, pelo que as fabricantes procuram arrojar em aspetos tão essenciais quanto o design, a estrutura do veículo, a disposição dos elementos... Neste sentido e tratando-se de uma marca que trabalha para os mais exigentes, a Bentley decidiu arriscar no conceito do seu primeiro modelo elétrico.

Uma marca de luxo procura entregar exclusividade, aguçando o interesse daqueles que ambicionam ter o que a maioria não consegue. Assim e arrojando, a Bentley reinventou conceito tradicional de berlina, integrando no seu conceito de carro elétrico algumas surpresas.

A fabricante de carros de luxo prepara-se para lançar o seu primeiro modelo elétrico em 2026 e antecipou o aspeto do veículo por via de um novo conceito.

De nome EXP 15, o modelo foi anunciado como uma "berlina desportiva sofisticada" e já começou a recolher comentários na imprensa automóvel.

É claro que os SUV são um segmento em crescimento e entendemos o mercado GT - através de quatro gerações do Continental GT -, mas o segmento mais complicado é o das berlinas, porque está a mudar. Alguns clientes querem uma berlina clássica de três volumes, outros um design de um volume e outros ainda algo mais sofisticado. Então, esta foi uma oportunidade para conversarmos com as pessoas e termos uma ideia.

Contextualizou Robin Page, diretor de design da Bentley.

[Vídeo original]

Neste concept de Bentley elétrico, não há passageiro dianteiro

O conceito EXP 15 tem uma frente Upright Elegance, dominada por uma grande grelha fechada. Esta última usa luzes para imitar a aparência de uma grelha tradicional, ao mesmo tempo que transforma o componente numa "obra de arte digital".

Noutros locais, há faróis verticais e o novo emblema da Bentley, aos quais se junta um ornamento iluminado no capô.

O concept car da Bentley tem uma carroçaria aerodinâmica que mistura superfícies tensas com linhas arrojadas e arcos de roda arredondados. Além das rodas otimizadas para a aerodinâmica, foi assegurada uma distância ao solo considerável.

O EXP 15 fica ainda mais interessante por ter apenas três portas, com uma única porta no lado do condutor e duas no lado do passageiro, apesar da ausência de banco dianteiro.

No interior, contam-se três lugares com "armazenamento inovador na cabine para animais de estimação e/ou bagagem de mão".

Como parte desse esforço, a Bentley desenvolveu uma cama para cães que pode ser presa onde normalmente ficaria o banco do passageiro da frente. Os condutores podem, também, optar por ter duas malas ao seu lado.

Além desta excentricidade, o banco do passageiro pode ser movido para três posições diferentes: a posição traseira padrão, um modo relaxado reclinado e um modo copiloto que move o banco para o lado do motorista. O banco pode ainda girar 45 graus para fora, facilitando a entrada e a saída dos passageiros.

Pela ausência de banco para o pendura, a Bentley observou que há muito espaço para as pernas nas posições dos bancos traseiros.

O interior deste conceito de carro elétrico da Bentley ostenta um painel de instrumentos "Wing Gesture" que pode funcionar como um ecrã digital de largura total.

Além de um painel de instrumentos digital fino, o sistema de infoentretenimento é anunciado como um "dispositivo semelhante a um relógio com vários ponteiros móveis e iluminados [...] que podem indicar a direção do carro, o estado da sua carga elétrica e muito mais".

Os ecrãs podem ser desligados para revelar uma superfície de madeira laminada, acompanhada por um volante elegante e alguns interruptores.

Achamos que as pessoas vão ficar fartas de uma experiência totalmente digital e, também, vão ansiar por elementos mecânicos físicos.

Explicou o designer da Bentley.

Bentley está a ser discreta quanto aos detalhes

Apesar de o modelo de produção estar previsto para o próximo ano, a Bentley não deu ainda muitos detalhes. Sabe-se, contudo, que o conceito tem mais de 5000 mm de comprimento.

Além disso, a fabricante afirmou que este EXP 15 foi "concebido para ter um sistema de propulsão totalmente elétrico, com tração integral, longo alcance e velocidades de recarga compatíveis com a conveniência que os clientes esperam de um Bentley".