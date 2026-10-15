Preço fixo nos táxis do aeroporto de Lisboa já está em vigor: saiba quanto vai pagar

A partir de hoje, as viagens de táxi com origem no Aeroporto Humberto Delgado passam a ter preços fixos de 16 a 23 euros para até quatro passageiros, consoante a zona de destino e o horário, num regime de autorregulação que ainda não está totalmente operacional.

O novo regime resulta de um protocolo de cooperação e autorregulação assinado a 11 de setembro pela Câmara Municipal de Lisboa, pela ANA – Aeroportos de Portugal, pela Associação Turismo de Lisboa (ATL), pela Federação Portuguesa do Táxi (FPT) e pela ANTRAL. A medida pretende reforçar a transparência dos preços e proteger os passageiros, num contexto de queixas sucessivas de cobranças excessivas e de recusa de destinos.

Os valores não são tarifas oficiais impostas pela Câmara de Lisboa, mas preços definidos pela ATL e aceites voluntariamente pelas associações aderentes, e vigoram até à aprovação de um regulamento municipal específico para o serviço de táxi com origem no aeroporto.

Duas zonas e dois períodos

O tarifário divide as freguesias de Lisboa em duas zonas:

Período Até 4 passageiros: Zona 1 Até 4 passageiros: Zona 2 Mais de 4 passageiros: Zona 1 Mais de 4 passageiros: Zona 2 Dias úteis, 07h00-22h00 16 euros 19 euros 20 euros 23 euros Noite (22h00-07h00), fins de semana e feriados nacionais 20 euros 23 euros 24 euros 28 euros

A Zona 1 abrange as freguesias de Alvalade, Areeiro, Avenidas Novas, Beato, Lumiar, Marvila, Olivais, Parque das Nações, Penha de França e Santa Clara, enquanto a Zona 2 inclui Ajuda, Alcântara, Arroios, Belém, Benfica, Campolide, Campo de Ourique, Carnide, Estrela, Misericórdia, Santa Maria Maior, Santo António, São Domingos de Benfica e São Vicente.

O passageiro pode adquirir um voucher no balcão do Turismo de Lisboa, na zona das chegadas, ou pagar diretamente no táxi. Além disso, importa ressalvar que o regime aplica-se apenas às viagens com origem no aeroporto, pelo que o percurso inverso continua sujeito às regras habituais de tarifação.

Uma mudança em período de transição

Segundo Carlos Silva, presidente da FPT, o sistema de credenciação arranca esta quinta-feira, mas o controlo de acessos por leitura de matrículas ainda não está ativo. Nesta primeira fase, a praça de táxis está aberta a todos os taxistas, mesmo aos que ainda não estão credenciados, e a cancela já instalada não impede a entrada.

Quando o sistema estiver a funcionar em pleno, o que o dirigente prevê para o início de novembro, só os veículos inscritos pelas associações ou que adiram ao protocolo poderão operar na praça do aeroporto. Nessa altura, deverão também estar instalados, na zona de chegadas, os painéis com os preços fixos, que ainda não existem.

Além dos preços, o protocolo prevê o pagamento eletrónico obrigatório nos táxis aderentes e regras de etiqueta e vestuário para os profissionais.

Apesar de a mudança estar em curso, Carlos Silva defende que o preço fixo seja alargado a zonas limítrofes como Moscavide, Sacavém e Prior Velho, no concelho de Loures, argumentando que não é justo que uma viagem para o Parque das Nações custe 16 euros enquanto outra para um destino igualmente próximo, mas em Loures, seja cobrada ao taxímetro.

As críticas da DECO

Logo no dia da sua assinatura, a DECO questionou a legalidade do protocolo, por considerar que a medida pode penalizar os consumidores e limitar a possibilidade de escolha pelo taxímetro.

Em declarações à Lusa, o jurista Paulo Fonseca argumentou que, embora a adesão seja voluntária para os táxis, o passageiro que sai do aeroporto não tem uma escolha efetiva, uma vez que os veículos aderentes operam na praça de táxis.

Além disso, criticou o facto de a Associação Portuguesa para a Defesa do Consumidor não ter sido ouvida sobre qualquer alteração aos preços ou à metodologia de cálculo em Lisboa.

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