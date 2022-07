Preço das portagens deverão subir bastante já em 2023

Devido à guerra, os preços estão a aumentar bastante e as portagens não serão exceção. Em Portugal as autoestradas têm dois sistemas de portagem diferentes: pórtico (portagens exclusivamente eletrónicas) e cabines de portagens (portagens tradicionais).

A Brisa já avisou o Estado para um aumento "significativo" das portagens já em 2023.

Portagens: taxa de inflação está nos 8,7%

A Brisa está disponível para negociar com o Governo uma redução no aumento das portagens a definir em outubro, segundo António Pires de Lima, presidente do Conselho Empresarial para o Desenvolvimento Sustentável. "Se o Estado não fizer nada, o aumento será aquele que corresponde à inflação", disse. Recorde-se que em junho o Instituto Nacional de Estatística (INE) calculou a taxa de inflação em 8,7%.

A inflação ocorre quando se verifica um aumento geral dos preços dos bens e serviços, não apenas de artigos específicos: significa que, com 1 euro, se compra menos hoje do que ontem. Por outras palavras, a inflação reduz o valor da moeda ao longo do tempo.

Pires de Lima lembra que se trata de uma opção política, mitigar ou não, o aumento previsto. Há duas possibilidades em cima da mesa: ou o Estado compensa financeiramente a Brisa ou paga em tempo, renegociando o contrato de concessão. Pires de Lima diz que a "Brisa não precisa necessariamente de cheques". Pires de Lima lembra que se trata de uma opção política, mitigar ou não, o aumento previsto.

As taxas de portagem em vigor na Rede Nacional de Auto-Estradas resultam do cumprimento do disposto nos respetivos contratos de concessão, no que respeita à sua atualização pelas concessionárias, com a correspondente validação pelo IMT, IP.

Quem circula nas autoestradas portuguesas e antigas scuts sabe que tem de pagar portagens. Os valores não são propriamente simpáticos, comparativamente a outros países da União Europeia. Se quer saber quanto lhe custa uma viagem em termos de portagens, há vários serviços que o podem ajudar. Veja aqui as nossas sugestões.