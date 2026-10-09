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Motores/Energia

Postos de Combustível vão ter de mostrar nova informação a partir de 17 de outubro

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É já este mês que os postos de combústível vão estar obrigado a apresentar, junto às bombas, uma nova informação. Descubra que informação é essa que visa da mais transparência na hora de abastecer.

Combustíveis: postos vão ter de mostrar o desconto do ISP a partir de 17 de outubro

A partir de 17 de outubro, os postos de combustível em Portugal vão ter de apresentar, junto às bombas, o valor da redução fiscal aplicada aos combustíveis.

A obrigação está prevista no Decreto-Lei n.º 199/2026, de 7 de outubro, e aplica-se a cada tipo de combustível comercializado.

Desconto fiscal passa a estar visível antes de abastecer

Até agora, a redução do ISP tinha de ser discriminada na fatura. Com as novas regras, essa informação passa também a estar disponível no momento em que o condutor se prepara para abastecer.

Os postos terão de afixar, num local bem visível junto aos equipamentos de abastecimento ou nos próprios equipamentos, a menção «Redução ISP+IVA».

O valor apresentado corresponde à diferença entre o imposto calculado à taxa de referência e o imposto efetivamente aplicado, incluindo o IVA em ambos os casos.

Combustíveis: postos vão ter de mostrar o desconto do ISP a partir de 17 de outubro

Incumprimento pode dar origem a coimas

Os operadores que não cumpram a obrigação ou que apresentem informação falsa, incorreta ou desatualizada arriscam coimas entre 1000 e 3000 euros.

A informação deverá corresponder ao combustível vendido e às taxas em vigor, permitindo aos consumidores perceber melhor o impacto da redução fiscal.

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Autor: Pedro Pinto
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Tags:
combustível

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  1. Avatar de iva
    iva

    Podiam colocar também o ISP e o IVA que cobram vs o preço do combustível afixado na bomba só para as pessoas serem informadas antes de serem roubadas, e depois por baixo os cêntimos que eles fazem na "Redução ISP + IVA"

    Responder
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