Portugal: Zunder abriu o primeiro ponto de carga ultrarrápida para camiões elétricos

As Caldas da Rainha receberam uma nova estação de carregamento ultrarrápido junto à A8, a primeira em Portugal com pontos dedicados a veículos pesados elétricos. A empresa responsável, a espanhola Zunder, aproveitou o momento para anunciar um plano de investimento superior a 10 milhões de euros por ano nos próximos quatro anos.

A nova infraestrutura está instalada junto à saída 19 da autoestrada A8, num dos principais corredores rodoviários entre Lisboa e o Porto, e foi concebida para servir tanto veículos ligeiros em viagens de longa distância como transporte pesado.

O espaço conta com 12 pontos de carga, todos equipados com conectores CCS e com potência até 400 kW, distribuídos por uma zona destinada a automóveis e outra adaptada às dimensões e necessidades específicas de camiões e autocarros elétricos.

A estação dispõe ainda de uma cobertura fotovoltaica sobre a área de carregamento, de pagamento direto por cartão bancário, e de videovigilância e iluminação artificial para reforçar a segurança dos utilizadores.

A cerimónia de inauguração contou com a presença de Cristina Pinto Dias, secretária de Estado da Mobilidade, de Vítor Marques, presidente da Câmara Municipal das Caldas da Rainha, e de Daniel Pérez, diretor-executivo e cofundador da Zunder.

Plano de expansão ultrapassa os 10 milhões de euros por ano

A abertura da estação nas Caldas da Rainha serviu de mote para a Zunder anunciar uma aceleração significativa da sua estratégia em Portugal.

A empresa já investiu entre seis e sete milhões de euros no desenvolvimento das suas primeiras sete estações no país e prevê agora manter um investimento superior a 10 milhões de euros anuais ao longo dos próximos quatro anos.

Além disso, tem já previstos oito novos projetos para 2027, aos quais se somam 17 localizações que se encontram atualmente em diferentes fases de tramitação.

Entre as localizações já identificadas pela empresa como alvo de expansão contam-se Valença, Gaia, Matosinhos e Olhão.

A Zunder opera em Portugal desde 2023, inicialmente como comercializador de eletricidade para mobilidade elétrica, tendo intensificado o seu ritmo de expansão ao longo de 2026, com destaque para a abertura de uma estação ultrarrápida em Marinhas em julho de 2026.

A nível europeu, a empresa ultrapassa atualmente os 1500 pontos de carga em Espanha e França, bem como as 220 estações de alta potência, contando com o apoio de um empréstimo verde de 225 milhões de euros contratado com o Banco Santander, em 2024, para financiar o seu crescimento na Europa.

Em Portugal, a Zunder introduziu também a Kawat, a sua plataforma destinada à gestão e operação de infraestruturas de carregamento de terceiros.

Porque é que o carregamento de camiões elétricos é diferente

A eletrificação do transporte pesado levanta desafios distintos dos colocados aos automóveis ligeiros e de particulares.

Para uma empresa de transporte ou logística, não basta dispor de veículos elétricos. Por sua vez, é necessária uma rede de carregamento suficientemente rápida e acessível para que as frotas continuem a operar sem comprometer horários e rotas.

Novo enquadramento legal para a mobilidade elétrica

A abertura desta estação coincide com um momento de mudança regulatória no setor. O Decreto-Lei n.º 93/2025, de 14 de agosto, criou um novo Regime Jurídico da Mobilidade Elétrica, que estabelece regras para a organização, o acesso e o funcionamento das atividades ligadas ao carregamento de veículos elétricos em Portugal.

Entre as principais alterações destacam-se o acesso universal aos pontos de carregamento, novas regras para operadores e infraestruturas num modelo mais aberto e concorrencial, e a possibilidade de realizar carregamentos e pagamentos sem necessidade de um contrato prévio com um comercializador de eletricidade.

Leia também: