Portugal: Vendas no setor automóvel cresceu 2,8% em 2022

Com tudo o que está a acontecer no mundo, há setores que têm passado por algumas dificuldades. Seja por falta de peças, seja por aumentos da matéria-prima, seja a inflação, tudo tem impacto "nos números".

De acordo com a ACAP, as vendas de automóveis novos em Portugal crescem 2,8% em 2022.

Setor automóvel cresceu em 2022 face a 2021, mas r ecuou 30,8% face a 2019

Segundo revelou hoje a ACAP – Associação Automóvel de Portugal, o mercado automóvel em Portugal cresceu 2,8% em 2022 face a 2021, mas recuou 30,8% em comparação com 2019, antes da pandemia de COVID-19.

A ACAP referiu que...

Em 2022, foram colocados em circulação 185.291 novos veículos, o que representou uma diminuição de 30,8% relativamente a 2019, apesar da comparação com 2021 apresentar um ligeiro aumento de 2,8%

No mês de dezembro de 2022 foram matriculados em Portugal 14.698 automóveis ligeiros de passageiros novos, ou seja, menos 17,1 por cento que no mesmo mês do ano de 2019. Em comparação com dezembro de 2021 o mercado registou também um aumento de 16,6 por cento.

De janeiro a dezembro de 2022 as matrículas de veículos ligeiros de passageiros totalizaram 156.250 unidades, o que se traduziu numa variação negativa de 30,2 por cento relativamente a período homólogo de 2019. Em comparação com o ano de 2021, o mercado registou um acréscimo de 6,6 por cento.

De janeiro a dezembro de 2022, 40,5 por cento dos veículos ligeiros de passageiros matriculados novos eram movidos a outros tipos de energia, nomeadamente elétricos e híbridos.

Quanto ao mercado de veículos pesados, o qual engloba os tipos de passageiros e de mercadorias, em Dezembro de 2022 verificou-se um aumento de 40,0 por cento em relação ao mês homólogo de 2019, tendo sido comercializados 606 veículos desta categoria.