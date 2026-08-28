Portugal: Tesla garante que FSD vai salvar vidas e evitar dezenas de acidentes todos os meses

A segurança rodoviária continua no centro das atenções do setor automóvel e a tecnologia surge como uma das principais respostas. A Tesla apresentou às autoridades nacionais dados para sustentar a aprovação do seu sistema FSD. Defende que a validação rápida desta plataforma tem o potencial de transformar a circulação nas estradas e reduzir os acidentes em Portugal.

Os argumentos da Tesla assentam em projeções estatísticas suportadas pela análise de 192 milhões de quilómetros percorridos pela sua frota global. Segundo a avaliação apresentada aos reguladores, cada mês sem a introdução formal do FSD em Portugal representa cerca de 38 colisões mensais que poderiam ser evitadas. O foco desta tecnologia recai na mitigação de erros humanos, nomeadamente em ambientes urbanos e vias secundárias onde ocorre a maior parte dos acidentes graves.

Pressão regulatória e os números da sinistralidade em Portugal

O enquadramento nacional traz particular relevância a esta discussão técnica e regulamentar. Portugal registou uma taxa de 55 mortes na estrada por milhão de habitantes em 2025, um registo que, apesar de demonstrar melhorias graduais face a períodos anteriores, permanece acima da média (43) registada na União Europeia. É neste contexto de procura contínua por soluções que a Tesla procura demonstrar a viabilidade prática da sua condução assistida supervisionada.

A legislação europeia em vigor impõe restrições à autonomia dos veículos, limitando a atuação autónoma sem intervenção por parte do condutor. Apesar disso, vários testes piloto e aprovações preliminares em países como os Países Baixos têm aberto caminho para novas avaliações nos restantes Estados-membros. A Tesla utiliza essas experiências para evidenciar a capacidade do FSD em identificar obstáculos, antecipar riscos de colisão e intervir preventivamente no trânsito diário.

Divergências na interpretação dos dados e o futuro da tecnologia

Por outro lado, analistas e peritos do setor mantêm reservas quanto à metodologia adotada pela marca para comparar as taxas de sinistralidade. Os veículos analisados nos estudos da fabricante são tendencialmente modernos e equipados com tecnologias recentes de segurança passiva e ativa, contrastando com a média de idade mais avançada do parque automóvel em circulação. Esta diferença de perfil pode influenciar os rácios de proteção observados nas amostras apresentadas.

A avaliação das autoridades nacionais e comunitárias decorre de forma ponderada, procurando equilibrar a inovação tecnológica com a salvaguarda dos utentes das vias públicas. Para já, a condução supervisionada total não se encontra autorizada em Portugal, mantendo os condutores limitados às funções padrão de assistência já homologadas. A decisão final caberá aos organismos de regulação de transportes após a conclusão dos testes de conformidade técnica e jurídica.

Com o avanço das discussões em Bruxelas e a partilha constante de telemetria, o debate sobre o papel da inteligência artificial ao volante continuará a marcar a agenda dos transportes nos próximos meses. A integração de sistemas avançados de condução autónoma promete redefinir a mobilidade, restando saber com que rapidez e critérios as estradas portuguesas irão receber estas soluções.