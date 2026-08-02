Portugal: tem um carro com mais de 30 anos? Há benefícios

Em Portugal, um automóvel com mais de 30 anos pode vir a ser reconhecido como um veículo de interesse histórico, mas esse reconhecimento depende do cumprimento de vários critérios. Saiba quais os benefícios disponíveis em Portugal.

Benefícios para carros que têm mais de 30 anos

Se tem um carro com mais de 30 anos há alguns benefícios fiscais. Um dos aspetos que mais desperta curiosidade é a possibilidade de isenção do Imposto Único de Circulação (IUC).

Contudo, nem todos os veículos com mais de 30 anos ficam automaticamente isentos. A isenção apenas se aplica nos casos previstos na lei e, regra geral, exige que o automóvel esteja oficialmente reconhecido como veículo de interesse histórico e cumpra os restantes requisitos legais.

Outra vantagem pode surgir no seguro automóvel. Diversas seguradoras disponibilizam apólices específicas para veículos clássicos, normalmente com prémios mais reduzidos do que os seguros convencionais.

Em contrapartida, estes seguros costumam impor algumas condições, como um limite anual de quilómetros percorridos e a utilização não regular do veículo no dia a dia.

Os veículos históricos continuam, na maioria dos casos, sujeitos à Inspeção Periódica Obrigatória (IPO), embora possam existir regras específicas para determinadas categorias de veículos reconhecidos oficialmente.

Todos os carros antigos são valiosos?

A resposta é não. A idade é apenas um dos fatores que influenciam o valor de um automóvel. O estado de conservação, a originalidade, a raridade, o histórico do modelo e a procura por parte dos colecionadores têm um peso muito superior.

Enquanto alguns veículos com mais de 30 anos têm um valor comercial reduzido, outros são verdadeiras peças de coleção e podem atingir valores bastante elevados no mercado.